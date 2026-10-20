Gönnen Fans Maurice Dziwak den "Promi Big Brother"-Sieg?

Nach zwei Wochen voller Streit, Tränen und emotionaler Momente ist die Entscheidung gefallen: Maurice Dziwak (28) hat Promi Big Brother 2026 gewonnen! Der 28-jährige Realitystar konnte sich im großen Finale gegen seine Konkurrenten durchsetzen und sich den begehrten Sieg sichern. Doch wie kommt sein Triumph bei den Zuschauern an? Auf Instagram sammeln sich kurz nach der Verkündung zahlreiche Kommentare – und die fallen überwiegend begeistert aus. Viele Fans freuen sich offenbar riesig für Maurice und halten ihn für einen würdigen Gewinner. Besonders seine herzliche Art hat es dem Publikum angetan. "Mega, er trägt das Herz am richtigen Fleck", schwärmt ein User. Auch für seinen Teamgeist und sein authentisches Auftreten bekommt der Reality-TV-Star viel Zuspruch. Zahlreiche Zuschauer loben ihn als liebenswert und ehrlich und sind sich einig, dass er sich den Sieg mehr als verdient hat.

In den Kommentaren überschlagen sich die Fans regelrecht mit Glückwünschen für Maurice. Ein Zuschauer ist sogar überzeugt, dass die diesjährige Staffel endlich den richtigen Gewinner hervorgebracht hat: "Einfach so verdient. Für mich das erste Mal, dass die richtige Person gewonnen hat. Toller Kerl, toller Papa und ein Mega-Teamplayer." Andere heben hervor, wie gut der Realitystar sie während seiner Zeit im Container unterhalten habe. "Verdient gewonnen! Du hast mich sehr gut unterhalten, ich fand dich authentisch, liebenswert und ehrlich", schwärmt ein weiterer Fan. Besonders bemerkenswert finden einige Zuschauer aber auch Maurices mitfühlende Seite. So schreibt ein User: "Ich denke, du hast gewonnen, weil du das hast, was der Menschheit heute fehlt – Empathie." Von Enttäuschung über das Ergebnis ist in diesen Reaktionen jedenfalls keine Spur. Stattdessen feiern zahlreiche Zuschauer den frisch gekürten Sieger und seinen Auftritt in der TV-Show.

Bis zum Schluss blieb es spannend: Im entscheidenden Zuschauervoting musste Maurice gegen Ex-Profiboxer Axel Schulz (57) antreten. Am Ende hatte der Realitystar die Nase vorn und verwies den 57-Jährigen auf den zweiten Platz. Damit durfte sich Maurice nicht nur über den Titel, sondern auch über das Preisgeld von 100.000 Euro freuen. Den Einzug ins letzte Duell hatte Georgina Stumpf nur knapp verpasst. Für sie war auf dem dritten Platz Schluss. Auch No-Angels-Star Nadja Benaissa (44) schaffte es weit, musste sich letztlich aber mit Rang vier zufriedengeben. Noch früher endete der Finalabend für Francesca Morgese: Sie erhielt bereits zu Beginn der letzten Liveshow die wenigsten Stimmen und verließ den Container als Fünftplatzierte. Damit stand nach zwei intensiven Wochen fest, wer sich im Kampf um die Siegprämie gegen die Konkurrenz behaupten konnte.

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Maurice Dziwak 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidat Axel Schulz 2026