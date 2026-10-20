Chris Martin fast überfahren, als er Müll von Straße aufhob

Eigentlich wollte Chris Martin (49) in Notting Hill nur entspannt spazieren gehen. Doch dann entdeckte der Coldplay-Sänger eine leere Walkers-Chipstüte, die der Wind über die Straße trieb, und handelte, ohne nachzudenken. Laut The Sun rannte er dem Müll hinterher und lief mitten auf die Fahrbahn, den Blick nur auf die Tüte gerichtet. Der Fahrer eines Nissan Qashqai musste nach eigenen Angaben daraufhin so abrupt bremsen, dass das Kollisionswarnsystem seines Wagens anschlug. Gegenstände auf der Rückbank flogen dabei durch den Innenraum. Chris war nicht allein unterwegs: Ein Begleiter stand am Straßenrand und musste fassungslos mit ansehen, wie knapp es wurde.

Dem Autofahrer sitzt der Schreck offenbar noch in den Knochen. Gegenüber The Sun erinnerte er sich an den Moment: "In diesem Moment blickte mich dieser dünne Mann mit großen Augen an, wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht, und es war niemand anderes als der verdammte Chris Martin." Chris schnappte sich die Tüte und huschte zurück auf den Bürgersteig. Wie eng es wirklich war, daran lässt der Fahrer keinen Zweifel: "Wenn ich ihn nicht rechtzeitig gesehen hätte, wäre er plattgefahren worden." Die beiden Spaziergänger ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Am Nachmittag sah man sie wieder in der Gegend unterwegs. Die Tüte hatte da längst ihren Platz gefunden: im Mülleimer.

Dass Chris wegen einer Chipstüte auf die Fahrbahn lief, passt zu seinem Engagement für den Umweltschutz. Der Sänger tritt seit Jahren öffentlich dafür ein. Mit Coldplay versucht er zudem, die Tourneen der Band möglichst klimaschonend zu organisieren. Dabei setzt die Band unter anderem auf Maßnahmen, mit denen der Ausstoß bei ihren großen Liveshows reduziert wird. Auch abseits der Bühne engagiert sich der zweifache Vater für andere Menschen. Wie The Sun berichtet, half er in der Vergangenheit sogar über die Weihnachtstage in Obdachlosenunterkünften aus.

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Getty Images Chris Martin im September 2024

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Getty Images Chris Martin, Coldplay-Star

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Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann