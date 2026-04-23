Kristin Cabot nach Kiss-Cam-Skandal kein Coldplay-Fan mehr

Mit dem Thema Coldplay hat Kristin Cabot abgeschlossen. Bei der PRWeek Crisis Comms Conference in Washington sprach sie jetzt offen darüber, wie der inzwischen berüchtigte Kiss-Cam-Clip ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Im vergangenen Jahr wurde sie bei einem Konzert der Band dabei gefilmt, wie sie sich mit ihrem damaligen Chef Andy Byron, dem CEO des Unternehmens Astronomer, innig zeigte. Die Aufnahme ging viral und löste einen handfesten Skandal aus. Gegenüber TMZ sagte Kristin nun, dass sich Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) seitdem nie bei ihr gemeldet hat. Ob sie sich das überhaupt noch wünscht oder jemals wieder ein Konzert der Band besuchen würde? Kristin ließ keinen Zweifel daran, dass dieses Kapitel für sie endgültig beendet ist.

Die Marketingexpertin war nach der viralen Stadionaufnahme heftig in die Kritik geraten, weil viele User ihr vorwarfen, mit Andy eine Affäre zu haben. Während die Band auf der Bühne spielte, landete der innige Moment der beiden auf der Leinwand, der Clip verbreitete sich anschließend millionenfach im Netz. Den Vortrag, den Kristin bei der Konferenz hielt, trägt den bezeichnenden Titel "Kristin Cabot: Taking Back The Narrative". Sie wirkte dabei laut Beobachtern ruhig und gefasst. Inhaltlich bezieht sie auch klar Stellung zur Frage einer möglichen Affäre: Ihr getrennt lebender Ehemann habe bereits von ihrer Beziehung zu Andy gewusst, betont sie. Damit sei diese Debatte für sie persönlich erledigt.

Nach dem Vorfall hatte sich Kristin zeitweise komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, während ihre Familie den enormen Druck von außen zu spüren bekam. Besonders ihre Kinder mussten die plötzliche Aufmerksamkeit und den Hass im Netz verarbeiten und werden dabei professionell unterstützt. Heute versucht Kristin, den Fokus stärker auf ihre eigene Stimme und die Bedürfnisse ihrer Liebsten zu legen. Ihr Auftritt in Washington zeigt zudem, wie entschlossen sie ist, die Kontrolle über ihre eigene Geschichte zurückzugewinnen.

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Getty Images Die Band Coldplay auf dem iHeartRadio-Music-Festival 2021

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Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

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Getty Images Chris Martin, Sänger der Band Coldplay