Essstörung bleibt für Demi Lovato lebenslang herausfordernd

Der Umgang mit Essen wird für Demi Lovato (34) wohl eine lebenslange Herausforderung bleiben. Darüber spricht die Sängerin jetzt so offen wie selten zuvor. In der aktuellen Folge des Podcasts "Street You Grew Up On" gibt Demi Einblicke in ihren derzeitigen Umgang mit der eigenen Essstörung. Obwohl die Musikerin bereits mehrere Behandlungen hinter sich hat und große Fortschritte machen konnte, betrachtet sie sich nicht als vollständig genesen. "Ich war mehrmals in Behandlung. Ich kann sagen, dass ich heute nicht an einem Punkt bin, an dem ich mich als vollständig geheilt betrachte", erklärt Demi in dem Podcast. Weiter betont der ehemalige Disneystar: "Ich glaube nicht, dass ich überhaupt danach strebe, weil es nicht realistisch erscheint. Ich denke, dass Essen für den Rest meines Lebens ein Kampf sein wird, aber es ist ein kontrollierbarer Kampf." Statt eine vollständige Heilung anzustreben, konzentriert sie sich inzwischen darauf, einen gesünderen Umgang mit Lebensmitteln zu entwickeln. Ausgerechnet das Kochen habe dabei geholfen, mehr Freiheit und Akzeptanz zu finden.

Auch das Verhältnis zum eigenen Körper hat sich für Demi im Laufe der Zeit verändert. Dabei gehe es nicht darum, sich jeden Tag uneingeschränkt selbst zu lieben, sondern vielmehr darum, den eigenen Körper anzunehmen. "An manchen Tagen liebe ich meinen Körper nicht, aber es gibt Tage, an denen ich ihn akzeptiere", schildert sie im Podcast "Street You Grew Up On". Anschließend ergänzt Demi: "Ich würde sagen, dass ich inzwischen an einem Punkt der Akzeptanz lebe." Eine entscheidende Rolle auf diesem Weg spielte das Kochen. Die positiven Erfahrungen in der Küche inspirierten die Sängerin schließlich dazu, ein eigenes Kochbuch zu veröffentlichen. Das Werk trägt den Titel "One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food" und soll insbesondere Menschen helfen, die sich beim Kochen noch unsicher fühlen. Neben mehr als 80 Rezepten enthält es persönliche Geschichten, praktische Ratschläge und hilfreiche Tipps für den Einstieg.

Wie belastend das Verhältnis zu Lebensmitteln früher für Demi war, hatte sie bereits in der Vergangenheit thematisiert. Essen habe sich lange wie ein Gegner angefühlt. Selbst alltägliche Situationen wie ein Einkauf im Supermarkt seien teilweise so überwältigend gewesen, dass sie in Tränen ausgebrochen sei. Die behandelnden Therapeuten hätten schließlich vorgeschlagen, sich intensiver mit dem Kochen zu beschäftigen. Zunächst fiel es Demi jedoch schwer, einen positiven Zugang dazu zu finden. Erst Jahre später entdeckte sie bei gemeinsamen Kochabenden mit Freunden die Freude an der Zubereitung von Speisen. Besonders die Zubereitung eines Spaghettikürbissalats blieb in Erinnerung. "Ich habe tatsächlich einen Fuß in die Küche gesetzt und dabei so viel Freude empfunden, und ich war stolz auf das, was ich zubereitet hatte", zitiert The Blast Demi. Was zunächst Überwindung gekostet hatte, entwickelte sich mit der Zeit zu einem Hobby und bildete schließlich die Grundlage für das erste eigene Kochbuch.

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Getty Images Demi Lovato bei der Premiere von Disneys "Camp Rock 3", August 2026

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Getty Images Demi Lovato, November 2024