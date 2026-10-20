Königin Letizia überrascht mit vergessenem Schmuckstück

Königin Letizia (54) hat bei einem ihrer jüngsten Auftritte für einen echten Hinguckermoment gesorgt. Die spanische Königin erschien in Barcelona zur 75. Verleihung des Premio Planeta de Novela – und an ihrem Handgelenk blitzte ein Diamantarmband, das laut HOLA! Spanien seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr öffentlich an ihr zu sehen war. Das funkelnde Stück stammt aus der Zeit, bevor sie König Felipe (58) das Jawort gab. Letizia leitete die Verleihung des renommierten Literaturpreises gemeinsam mit Felipe. Das Königspaar überreichte die Auszeichnung an die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende. Auch modisch setzte Letizia an diesem besonderen Abend auf Eleganz: Sie erschien in einem schwarzen Kleid von Sybilla. Geometrische Aussparungen am Ausschnitt und an den Schultern verliehen dem Look eine besondere Note. Zugleich rückte das Design ihren auffälligen Schmuck noch stärker in den Mittelpunkt. Damit wurde das selten gezeigte Armband zu einem besonderen Hingucker des Abends.

Zum lange verschwundenen Armband kombinierte Letizia Ohrringe, sogenannte Pavé-Twist-Hoops von PDPAOLA, und einen auffälligen Ring. Ihre Haare trug sie seitlich gescheitelt und in sanfte Wellen gelegt. Der Premio Planeta gilt als weltweit höchstdotierter Preis für einen noch unveröffentlichten Roman – entsprechend groß war der Rahmen, in dem Isabel auf der Bühne vom Königspaar geehrt wurde. Felipe ergriff bei der Zeremonie sogar ausnahmsweise selbst das Wort, weil ihn das besondere Jubiläum dazu bewogen hatte. "Heute feiern wir die 75. Ausgabe des Planeta-Romanpreises, die von der Stärke dieses Projekts und seiner tiefen Verwurzelung unter Schriftstellern und Lesern zeugt, was durch die diesjährige Rekordzahl an Einsendungen bestätigt wird", erklärte der König in seiner Rede. Zum Abschluss gratulierte das Königspaar der Grupo Planeta zu ihrer 75sten Preisverleihung des Premio Planeta für Autoren und Leser. Der Dank der Royals galt außerdem allen Beteiligten, die zur Ausrichtung des Literaturpreises beitragen.

Der letzte öffentliche Auftritt des Diamantarmbands liegt damit ganze 22 Jahre zurück. Im Mai 2004 hatte Letizia es an der Seite ihres damaligen Verlobten Felipe in Kopenhagen getragen. Dort besuchte das Paar eine Feier am Vorabend der Hochzeit von Königin Mary (54) und König Frederik X. (58). Der Termin in Dänemark fand weniger als zwei Wochen vor der eigenen royalen Trauung statt: Letizia und Felipe gaben sich am 22. Mai 2004 in Madrid das Jawort. Damit gehörte das jetzt wieder hervorgeholte Schmuckstück schon zu Letizias persönlicher Sammlung, bevor sie durch die Ehe mit Felipe Teil des spanischen Königshauses wurde. Nun brachte Letizia das lange nicht öffentlich gezeigte Accessoire beim Premio Planeta erneut zum Funkeln. Das Königspaar hat zwei Töchter: Prinzessin Leonor (20) und Infantin Sofía.

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Getty Images Isabel Allende nimmt den Premio Planeta 2026 entgegen, König Felipe VI und Königin Letizia applaudieren bei der Zeremonie in Barcelona

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Getty Images König Felipe und Königin Letizia erwarten Emmanuel Macron und Brigitte Macron zum Galadinner im Königspalast in Madrid, 29. September 2026

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Getty Images Königin Letizia und König Felipe bei ihrer Hochzeit im Mai 2004

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