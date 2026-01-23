Diese Beschäftigung hat Demi Lovato bei Essstörung geholfen

Demi Lovato (33) hat im Podcast "Not Gonna Lie" mit Kylie Kelce (33) offen über ihre Erfahrung mit ihrer Essstörung gesprochen und enthüllt, wie Kochen ihr dabei geholfen hat, ihre Beziehung zu Lebensmitteln zu heilen. Die Sängerin erklärte, dass sie früher Essen als ihren "Feind" angesehen habe und beim Einkauf im Supermarkt oft in Tränen ausbrach, weil sie sich überwältigt fühlte. Im Zuge ihrer Genesung habe sie jedoch gelernt, dass das Kochen eine bedeutende Rolle dabei spielt, das Vertrauen in Lebensmittel wiederherzustellen. "Es ist nicht nur Vertrauen, es macht auch Spaß", verriet Demi im Gespräch.

Demi sprach zudem über ihren neuen Schritt, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in Form eines Kochbuchs zu teilen. "Ein Teller nach dem anderen: Rezepte, um Freiheit im Umgang mit Essen zu finden" erscheint am 31. März und soll nicht nur Betroffenen von Essstörungen helfen, sondern auch für Kochanfänger geeignet sein, so People. In einem früheren Social-Media-Beitrag hatte die Sängerin verraten, dass sie das Kochen als "Akt der Liebe und der Freundlichkeit zu sich selbst" empfindet und dass die einfachen und tröstlichen Rezepte in ihrem Buch anderen Menschen ähnliche Empfindungen vermitteln könnten. Die Veröffentlichung sei Teil ihres Heilungsprozesses und eine Möglichkeit, ihre Geschichte und ihre wiedergewonnene Freude im Umgang mit Essen zu teilen.

Die Sängerin, die seit Jahren offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen spricht, zeigt sich auch privat für den Austausch über besondere Lebenszeiten offen. Während Demi ihre musikalische Karriere mit Hingabe verfolgt, findet sie im Kochen ein ganz persönliches Ventil. Diese Leidenschaft entstand erst vor wenigen Jahren, entwickelte sich jedoch schnell zu einer wichtigen Quelle der inneren Balance. Ihre Ehrlichkeit über den Umgang mit Essstörungen hat nicht nur der Öffentlichkeit imponiert, sondern auch Kelce selbst, die Demi für ihren Mut lobte: "Du hast wirklich ein bedeutendes Gespräch angestoßen, das so wichtig für viele ist."

Getty Images Demi Lovato zu Gast in den SiriusXM Studios in New York, September 2025

Getty Images Sängerin Demi Lovato, April 2025

Getty Images Demi Lovato bei MISTR’s National PrEP Day in West Hollywood, 2025