Hier zeigte sich Sahara Ray (34) zum letzten Mal öffentlich

Fast drei Jahre liegt Sahara Rays letzter öffentlicher Auftritt inzwischen zurück. Im November 2023 besuchte das Model in Los Angeles die Jubiläumsshow "Punk Tsugi" von Designer Ashton Michael. An der Seite ihres damaligen Freundes Mod Sun (39) und SIIICKBRAIN verfolgte sie die Modenschau in einem durchsichtigen, babyrosa Kleid. Ihre Haare hatte sie zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden. Nun ist Sahara im Alter von 34 Jahren gestorben – nur wenige Monate, nachdem sie zum ersten Mal Mutter geworden war. Ihre Familie bestätigte den traurigen Verlust am Montag gegenüber TMZ. "Sie ist vergangene Nacht im Krankenhaus im Kreise ihrer Familie verstorben. Sie wurde so sehr geliebt", erklärten die Angehörigen.

Auch nach der Modenschau war Sahara noch gelegentlich in der Öffentlichkeit zu sehen. Im Juni 2024 wurde sie zusammen mit Mod Sun in Malibu fotografiert. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Derek Ryan Smith heißt, überraschte seine damalige Freundin dort mit einem kleinen Auftritt am Straßenrand. Doch das Jahr brachte für Sahara auch schwere gesundheitliche Rückschläge mit sich. Im April 2024 war sie nach eigenen Angaben von einem alkoholisierten Autofahrer angefahren worden. Wenig später wurde bei ihr das seltene Guillain-Barré-Syndrom festgestellt, eine Erkrankung, bei der das Immunsystem die körpereigenen Nerven angreift. Sahara litt unter Taubheitsgefühlen, Kribbeln und zunehmender Muskelschwäche. Im Mai 2024 berichtete sie ihren Fans sogar, dass sie zeitweise von den Oberschenkeln abwärts gelähmt gewesen sei. Zwischenzeitlich war sie deshalb auf einen Rollstuhl und eine Gehhilfe angewiesen. Wie sie sich langsam zurück ins Leben kämpfte, zeigte sie ihren Followern anschließend immer wieder. Dabei gewährte sie auch Einblicke in ihre Physiotherapie und die Fortschritte während ihrer Rehabilitation.

Anfang 2026 begann für Sahara schließlich ein ganz neuer Lebensabschnitt: Im Januar brachte sie ihre Tochter Snow zur Welt. Auch auf Instagram drehte sich zuletzt vieles um das kleine Mädchen. Ihren letzten Beitrag veröffentlichte das Model im Juli 2026. Darin teilte sie mehrere Fotos ihrer Tochter und schrieb liebevoll dazu: "Mein ganzes Herz, Baby Snow." Danach blieb es auf ihrem Profil still. Nun müssen Familie und Freunde Abschied von der jungen Mutter nehmen. Immerhin war Sahara in ihren letzten Stunden nicht allein: Wie ihre Angehörigen gegenüber TMZ bestätigten, starb sie im Krankenhaus im Kreise ihrer Liebsten.

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Getty Images Mod Sun und Sahara Ray bei der 10th Anniversary Celebration of Ashton Michael Atelier in Los Angeles

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Getty Images Mod Sun, Sahara Ray und Siiickbrain bei der Ashton Michael RTW + 10 Year Anniversary Show "Punk Tsugi" in Los Angeles

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