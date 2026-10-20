Eric Dane konnte seine Tochter wegen ALS nicht mehr umarmen

Eric Danes (†53) Memoiren wurden nach seinem Tod noch veröffentlicht. Der Schauspieler schilderte darin sein Leben als ALS-Erkrankter. In einem Auszug, den das Magazin People veröffentlichte, erinnert sich der Schauspieler an einen Abend im Dezember 2025. Seine Tochter Billie hatte gerade in einer Inszenierung von "Der Nussknacker" auf der Bühne gestanden, und wie immer wollte Eric sie danach in die Arme schließen. Doch seine ALS-Erkrankung war zu diesem Zeitpunkt bereits so weit fortgeschritten, dass ihm die Kraft dazu fehlte. "Billie, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich meine Arme nicht um dich legen kann", sagte er zu seiner Tochter. Doch Billie ging sehr sanft mit dieser traurigen Erfahrung um. Sie legte stattdessen ihre Arme um ihren Vater und übernahm die Umarmung damit selbst. Wie in den Memoiren steht, weinten sie gemeinsam für einen Moment.

Eric schrieb in seinen Memoiren, dass er gehofft hatte, aus diesem Moment ein neues Ritual machen zu können. Leider sollte es dazu nie kommen: Im Februar 2026 starb Eric im Alter von 53 Jahren nach seinem Kampf gegen die unheilbare Nervenkrankheit ALS. Seine Familie hatte nach seinem Tod ein Statement veröffentlicht, in dem sie beschrieb, wie sehr die Familie in Erics letzten Tagen zusammengehalten hatte. An seiner Seite waren enge Freunde, seine Ehefrau sowie seine beiden Töchter Billie und Georgia. Seine Diagnose hatte der Schauspieler im Frühjahr 2025 öffentlich gemacht und seitdem immer wieder über den Verlauf seiner Erkrankung gesprochen.

Nachdem er seine Krankheit öffentlich gemacht hatte, trat Eric immer häufiger in der Öffentlichkeit auf, um mehr Aufmerksamkeit für ALS zu schaffen. Schon im November 2025 zeichnete er für die Netflix-Sendung "Famous Last Words" ein Gespräch mit Brad Falchuk auf – mit der Vereinbarung, dass die Folge erst nach seinem Tod gezeigt werden sollte. Im Februar 2026 wurde die Aufnahme schließlich ausgestrahlt. Darin richtete der Schauspieler ganz bewusst seine letzten Worte an seine Kinder: "Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid mein Ein und Alles. Gute Nacht. Ich liebe euch. Das sind meine letzten Worte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane bei der Premiere von HBOs "Euphoria" im Cinerama Dome in Hollywood, 4. Juni 2019

Anzeige Anzeige

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

Anzeige Anzeige