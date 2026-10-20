Kalkuliert? Fans kaufen Josua & Larissa Bikini-Zoff nicht ab

In der zweiten Folge von Temptation Island VIP sorgt ein winziges Stück Stoff für mächtig Zündstoff: Larissa erscheint bei einer Bootsparty in einem Mikro-Bikini – obwohl sie ihrem Freund Josua Günther zuvor versichert haben soll, das knappe Teil gar nicht erst einzupacken. Die Aufnahmen aus der Frauenvilla zeigen sie jedoch genau darin. Als Josua die Bilder zu sehen bekommt, platzt ihm der Kragen. Doch nicht alle Zuschauer nehmen den Bikini-Zoff für bare Münze. Unter einem Instagram-Beitrag des Formats äußern zahlreiche Nutzer Zweifel daran, ob der Streit tatsächlich so spontan entstanden ist oder für die Kameras bewusst aufgebauscht wurde. Ein Nutzer bringt seine Skepsis auf den Punkt: "Irgendwie wirkt alles bei Josua und Larissa kalkuliert und geplant. Wie bei Bad Boyfriends." Auch andere Kommentare schlagen in eine ähnliche Kerbe.

Besonders ein Argument taucht in den Kommentaren immer wieder auf: Larissa teilt im Netz regelmäßig freizügige Inhalte. Dass ausgerechnet ein Mikro-Bikini für Josua eine Grenze darstellen soll, halten deshalb viele Zuschauer für wenig glaubwürdig. "Also sorry, das Thema mit dem Mikro-Bikini ist ja so fake. Als ob dann ihre Insta-Posts für Josua okay wären... Macht so echt gar keinen Spaß zu schauen, weil man weiß, das ist gespielt", heißt es in einem Kommentar. Doch die Meinungen gehen auseinander. Einige Zuschauer stellen sich hinter Josua und betonen, dass er seine Grenze offenbar vorher klar kommuniziert habe. Larissa hätte sich demnach an die gemeinsame Absprache halten müssen. Andere wiederum halten seine Eifersucht für völlig überzogen und können seine heftige Reaktion nicht nachvollziehen: "Wie kann wegen Kleidung so crash out gehen? Supporte doch einfach deine Frau!", schreibt ein User. Zwischen all der Kritik finden sich aber auch positive Stimmen zu Larissas Auftritt. Ein Zuschauer schwärmt: "Larissa schaut mega mit dem Bikini aus."

Larissa hatte sich bewusst für das knappe Outfit entschieden, als sie gemeinsam mit Gloria Schwesinger (34) und mehreren Verführern auf das Boot ging. Dass sie Josua damit verletzen könnte, war ihr durchaus bewusst. Mit ihrer Entscheidung wollte sie offenbar auch die festgefahrenen Regeln in ihrer Beziehung hinterfragen: "Ich will hier nicht rausgehen und alles ist wie vorher. Ich will, dass sich was verbessert." Für Josua stellte sich die Situation jedoch ganz anders dar. Er wertete Larissas Auftritt als klaren Bruch einer zuvor getroffenen Vereinbarung und fühlte sich von seiner Freundin hintergangen: "Ich habe ihr zu 100 Prozent vertraut. Aber offensichtlich hat sie mich jetzt angelogen und mein Vertrauen ausgenutzt." Genau dieser Gegensatz bildet den Kern des Streits: Während Larissa sich mehr Freiraum wünscht und Veränderungen in der Beziehung anstoßen möchte, legt Josua Wert darauf, dass gemeinsame Absprachen eingehalten werden. Ob die beiden im weiteren Verlauf des Experiments einen Weg finden, mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen umzugehen, bleibt abzuwarten.

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP" 2026

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RTL / Markus Hertrich Josua Günther und seine Freundin Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Larissa und Josua bei "Bad Boyfriends"