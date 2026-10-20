"Respektlos": Experte wütet über Königin Sonjas neuen Titel

Seit dem Tod von König Harald V. (†89) Ende August hat sich in Norwegen nicht nur die Thronfolge verändert, sondern auch die Anrede seiner Witwe. Königin Sonja (89) darf ihren Titel zwar behalten, wird nun aber offiziell nicht mehr als "Ihre Majestät Königin Sonja" geführt. Königshausexpertin Tove Taalesen, die selbst viele Jahre am norwegischen Hof gearbeitet hat, kritisiert das gegenüber Dagbladet nachdrücklich. Dass die Royal ausgerechnet kurz nach dem Verlust ihres Ehemannes herabgestuft werde, sei ein Affront. "Ich verstehe die Entscheidung nicht und finde sie respektlos. Es hätte nicht viel gekostet, sie die Anrede behalten zu lassen", erklärte sie.

Für Taalesen steckt hinter dem Schritt weit mehr als eine formale Änderung – sie sieht darin ein besorgniserregendes Signal für die Zukunft der Krone. "Ich glaube, was wir jetzt sehen, ist der Anfang vom Ende. Das Königshaus wird immer kleiner gemacht und ist so klein wie möglich", warnte die Expertin. Sonja gehört der Königsfamilie seit ihrer Hochzeit im Jahr 1968 an – also seit beinahe 60 Jahren. In dieser Zeit wurde sie zunächst als "Ihre Königliche Hoheit" und später als "Ihre Majestät" angesprochen.

Besonders unverständlich findet die Expertin das, weil die frisch verwitwete Königin weiterhin repräsentative Aufgaben übernehmen soll. Auch die Bezeichnung "Königsmutter" in einer früheren Pressemitteilung stößt ihr sauer auf: Sonja sei weit mehr als die Mutter des neuen Monarchen, habe ihre Rolle selbst geprägt und sich unter anderem für Kunst, Handwerk, Design sowie Frauen mit ausländischen Wurzeln starkgemacht. Der Palast begründet die Neuregelung damit, dass König Haakon VIII. (53) die zurückhaltende Verwendung königlicher Anreden fortführe. Nur der amtierende Monarch samt Ehepartner sowie die nächsten Thronfolger und deren Partner gehören demnach dem Königshaus an.

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Imago Königin Sonj beim Seminar in der Osloer Bibliothek während des Belgien-Norwegen-Besuchs

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Getty Images Königin Sonja von Norwegen beim Lunch im Rathaus von Aarhus während des Staatsbesuchs in Dänemark

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Getty Images Offizielles Porträt von Kronprinzessin Sonja und Kronprinz Harald im Königlichen Schloss in Oslo, Februar 1987