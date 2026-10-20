OP: Katja Krasavice hat jetzt ein Stück Rippe in ihrer Nase

Katja Krasavice (30) hat für ihre Traumnase tief in die Tasche gegriffen – und offenbar auch in den eigenen Brustkorb. Die Rapperin hat sich bereits zum vierten Mal die Nase operieren lassen. Diesmal mussten die Ärzte allerdings etwas weiter ausholen: Sie entnahmen ihr ein Stück aus einer Rippe, das anschließend in ihrer Nase zum Einsatz kam. Wie Bild berichtet, ließ sich Katja den Eingriff stolze 17.500 Euro kosten. Sieben bis acht Stunden lag die Musikerin dafür unter Vollnarkose. Ganz ohne Schmerzen ging die ungewöhnliche Beauty-Aktion nicht über die Bühne. "Das mit der Rippe hat höllisch wehgetan", verriet sie. Auf Instagram nahm Katja ihren neuesten Eingriff gewohnt locker und kommentierte ein Video mit den Worten: "Wieder neue Nase geshoppt." Zu sehen ist darin allerdings noch nicht allzu viel von ihrem neuen Riechorgan – das steckt nämlich vorerst unter einer Gipsschiene.

Dass Katja in Sachen Schönheit gerne mal etwas weiter geht, dürfte ihre Fans kaum überraschen. Doch warum musste es ausgerechnet die vierte Nasenoperation sein? Mit dem Ergebnis des vorherigen Eingriffs war die Rapperin offenbar überhaupt nicht glücklich. "Die OP davor fand in der Türkei statt, das Ergebnis hat mir nicht gefallen, weil die Nase breiter war als vorher", erklärte sie gegenüber Bild. Nun soll in einer Münchner Klinik endlich nachgebessert worden sein. Ob das geklappt hat, weiß Katja selbst noch nicht. Drei Wochen muss sie die Schiene tragen, erst danach kann sie beurteilen, ob sie endlich ihre Traumnase hat. Bis dahin heißt es also abwarten – und hoffen, dass sich die schmerzhafte Angelegenheit wenigstens gelohnt hat.

Dass bei Katjas Aussehen längst nicht mehr überall die Natur allein am Werk ist, macht die Musikerin seit Jahren zum Thema. Ob Brustvergrößerungen, Po-OP oder regelmäßige Beauty-Behandlungen: Die Rapperin spricht ziemlich offen darüber, was sie an ihrem Körper verändern lässt. Mehr als 70.000 Euro soll sie nach eigenen Angaben bereits für Schönheitsoperationen ausgegeben haben. Dass andere ihren Hang zum Schönheitschirurgen kritisch sehen, scheint sie wenig zu stören. "Ich habe einen Riesen-Schaden, das wissen wir alle, aber es ist mir egal, weil ich bin im Gegensatz zu den anderen ehrlich", sagte Katja gegenüber Bild. Ihre neueste Investition dürfte jedenfalls zu den ungewöhnlicheren gehören. Schließlich kann nicht jeder von sich behaupten, ein Stück seiner eigenen Rippe in der Nase zu tragen.

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice nach ihrer vierten Nasen-OP

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katjakrasavice Katja Krasavice im Juli 2026

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Imago Katja Krasavice bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" 2023 in Berlin