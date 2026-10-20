"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marco & Marc sind geschieden

Jetzt ist ihre Ehe auch auf dem Papier Geschichte: Marco und Marc, die sich 2025 bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben hatten, sind offiziell geschieden. Bei der Kuppelshow hatten sich die beiden zum ersten Mal vor dem Traualtar gegenübergestanden und trotzdem beschlossen, den Schritt in die Ehe zu wagen. Das Liebesexperiment ging allerdings nicht gut aus. Nun haben die beiden Realitystars auch juristisch einen Schlussstrich gezogen. Auf Instagram verkündete Marco die Neuigkeiten und blickte dabei auf die gemeinsame Zeit zurück. "Heute ist mit der Scheidung ein Kapitel offiziell zu Ende gegangen", schrieb er. Die Teilnahme an der Show sei eine Erfahrung gewesen, die ihn geprägt und ihm vieles gezeigt habe. Trotz des gescheiterten Experiments bereut er seine Entscheidung offenbar nicht. "Auch wenn nicht alles so gekommen ist, wie ich es mir damals vorgestellt habe, blicke ich ohne Reue zurück und mit einem Lächeln nach vorne", erklärte er.

Doch Marco scheint nicht nur mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben. In seinem Beitrag deutete er auch an, dass es in seinem Liebesleben möglicherweise schon wieder jemanden gibt. "Denn manchmal muss etwas zu Ende gehen, damit etwas Wunderschönes beginnen kann", schrieb er zunächst. Anschließend wurde er noch etwas geheimnisvoller: "Und manchmal begegnet man einem Menschen genau dann, wenn man am wenigsten damit rechnet – und plötzlich wird alles ein bisschen schöner, als man es sich je erhofft hätte." Dazu setzte Marco ein zwinkerndes Emoji. Ob er damit tatsächlich eine neue Liebe andeutet, ließ er offen. Mit den Worten "Ich bin glücklich, dankbar und gespannt auf alles, was noch kommt. Manche Geschichten sind eben noch lange nicht zu Ende geschrieben" und einem Emoji mit vorgehaltenem Finger vor dem Mund machte er seine Follower jedenfalls neugierig. Auch Marc meldete sich nach dem Scheidungstermin zu Wort. Er fasste sich auf Instagram deutlich kürzer: "Die Reise geht nun zu Ende." Weiter schrieb er: "Heute war der Termin zur Scheidung und somit kann da endlich auch ein Haken hinter gesetzt werden."

Dass die Scheidung ohne großes Drama ablaufen würde, hatte sich bereits abgezeichnet. Marc hatte gegenüber Promiflash zuvor erklärt, dass er und Marco gemeinsam zum Termin erscheinen wollten, um die nötigen Formalitäten zu erledigen. Obwohl aus den beiden kein dauerhaftes Liebespaar wurde, gingen sie im Guten auseinander. Von gegenseitigen Vorwürfen ist auch in ihren aktuellen Beiträgen nichts zu spüren. Stattdessen bedanken sich beide bei den Menschen, die sie während und nach der Kuppelshow unterstützt haben. Während Marc nun offenbar froh ist, das Kapitel endgültig abschließen zu können, scheint Marco bereits voller Vorfreude auf das zu blicken, was als Nächstes kommt. Und seine geheimnisvollen Andeutungen dürften bei seinen Fans für die eine oder andere neugierige Nachfrage sorgen.

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Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

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Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

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