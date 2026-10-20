Nach Promi-BB: Nina Bridney plant schon Streams mit Redo

Bei Promi Big Brother haben sich offenbar zwei gefunden: Streamerin Nina Bridney (23) und Social-Media-Star René Dost (57), besser bekannt als Redo, verstanden sich während ihrer gemeinsamen Zeit in der Show ausgesprochen gut. Und auch nach dem Ende des TV-Abenteuers wollen die beiden offenbar in Kontakt bleiben. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, wurde Nina gefragt, ob sie sich einen gemeinsamen Livestream mit Redo vorstellen könne. Ihre Antwort ließ keinen Raum für Zweifel: "Ja, er hat auch schon gesagt, dass er dazu bereit ist." Damit steht für die Streamerin offenbar bereits fest, dass sie künftig auch außerhalb der Show gemeinsam mit Redo vor der Kamera stehen möchte. Wann genau die beiden ihr erstes gemeinsames Streamingprojekt umsetzen wollen, verriet Nina allerdings noch nicht.

Für die Social-Media-Bekanntheit war ihre Teilnahme an "Promi Big Brother" eine ganz besondere Erfahrung. Schließlich ist Nina es durch ihre Arbeit als Streamerin gewohnt, selbst die Kontrolle über ihre Aufnahmen zu haben und unmittelbar mit ihrer Community zu interagieren. Im TV-Format sah das allerdings ganz anders aus. "Erst einmal war es eine Erleichterung für mich, dass ich mich nicht um die Technik kümmern musste. Mein Arm hat sich darüber gefreut. Normalerweise brennt mein Arm ordentlich, wenn ich das Stativ halten muss", erzählte sie auf der Pressekonferenz. Besonders ungewohnt sei für Nina gewesen, dass sie während der Dreharbeiten nicht sehen konnte, wie die Zuschauer auf ihr Verhalten reagierten. "Ansonsten war es natürlich anders, weil der Chat nicht da war. Ich konnte nicht sehen, was die Leute schreiben und denken. Das war ein großer Unterschied", erklärte sie. Allerdings habe das Fehlen der direkten Kommentare auch seine Vorteile gehabt, da sie sich durch manche Reaktionen möglicherweise eingeschüchtert gefühlt hätte.

Eine Gewohnheit aus ihrem Streaming-Alltag legte Nina während ihrer Zeit bei "Promi Big Brother" dennoch nicht ab: das direkte Sprechen mit den Kameras. Für die Influencerin gehört das schließlich zu ihrem Beruf, bei einigen ihrer Mitbewohner sorgte dieses Verhalten jedoch offenbar für Verwunderung. "Insgesamt war es für mich aber nicht grundsätzlich anders. Mir ist nur aufgefallen, dass viele es komisch fanden, dass ich so viel mit den Kameras gesprochen habe", schilderte sie. Weiter erklärte Nina: "Sie haben natürlich nicht verstanden, dass ich das beruflich eigentlich ständig mache. Ich halte die Kamera und rede mit ihr. Viele, die das vielleicht nicht wussten, fanden das deshalb etwas merkwürdig." Mit Redo hatte die Streamerin allerdings einen Mitbewohner an ihrer Seite, der ihre Arbeit in den sozialen Medien bestens nachvollziehen konnte. Schließlich ist auch er als Content-Creator erfolgreich. Mit ihren geplanten gemeinsamen Livestreams wollen die beiden offenbar auch nach der Show gemeinsam vor der Kamera stehen.

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Collage: Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Nina Bridney und René Dost

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Instagram / ninabridney Nina Bridney und Redo, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Joyn Nina Bridney, "Promi Big Brother"-Bewohnerin