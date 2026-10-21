"Gedacht, ich sterbe": Ginger lüftet Geheimnis um Beauty-OPs

Ginger Costello (40) nimmt in der elften Staffel von Das Sommerhaus der Stars kein Blatt vor den Mund. Auf der Terrasse des Hauses in Bocholt spricht sie mit ihrer Mitstreiterin Kathy ganz offen über ihre zahlreichen Beautyeingriffe – und über eine Behandlung, die ihr besonders unangenehm in Erinnerung geblieben ist. Von der Lippenpigmentierung ist die Realityschönheit nämlich alles andere als begeistert: "Ich habe gedacht, ich sterbe", erinnert sie sich bei RTL an die Schmerzen. Anschließend sei es sogar noch schlimmer geworden: Herpes habe sie "in der ganzen Fresse" bekommen, während die Farbe letztlich kaum gehalten habe. Ein weiteres Mal möchte sie sich das nicht antun. Dabei bleibt es allerdings nicht: Ginger nennt weitere ungewöhnliche Methoden. So ließ sie sich Lachssperma in die Haut unter den Augen spritzen, nutzte sogenannte "Lemon Bottle"-Fettwegspritzen und reiste für ein Facelifting sogar ins vietnamesische Hanoi.

Als Kathy nachfragt, wie schmerzhaft ein solches Facelifting sei, bleibt Ginger ganz gelassen: "Ich habe in dem Moment geschlafen", erklärt sie bei RTL. Auch Permanent Make-up zählt für sie längst zum vertrauten Repertoire – nur mit der Pigmentierung der Lippen sammelte sie schlechte Erfahrungen. Ihre Mitbewohnerin kann die Begeisterung für die zahlreichen Eingriffe allerdings nicht teilen und äußert deutliche Bedenken. Dabei geht es ihr weniger um das veränderte Aussehen als um die möglichen Auswirkungen auf Gingers Körper. "Sie hat wirklich viele Eingriffe machen lassen, die teilweise wirklich lebensgefährlich sind", stellt Kathy fest. Auch Gingers Partner Lukas Reiter sieht die vielen Beauty-OPs seiner Liebsten nicht völlig sorgenfrei und macht sich Gedanken um ihre Gesundheit. Die Szenen sind in der elften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen, die 2026 bei RTL und RTL+ läuft.

Hinter den zahlreichen Behandlungen steht ein äußerst kritischer Blick auf den eigenen Körper. Zwar kommt im Haus immer wieder ihre Figur zur Sprache, als schlank empfindet sich Ginger selbst jedoch "gar nicht". Besonders offen redet sie über ihre Angst vor dem Älterwerden: "Ich will nicht alt werden", gesteht sie. Operationen sind für sie dabei einfach ein Mittel, das zur Verfügung steht. "Es gibt ja die Möglichkeiten, sich operieren zu lassen. Warum soll man es nicht machen?", erläutert die Reality-TV-Bekanntheit ihre Haltung. Dass ihr Äußeres für Gesprächsstoff sorgt, gehört dabei durchaus zum Plan. "Ich möchte auffallen. Ich möchte polarisieren. Deswegen habe ich mich auch so viel operieren lassen", sagt Ginger über ihre Motivation für die zahlreichen Eingriffe.

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Imago Realitystar Ginger Costello, November 2025

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RTL Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Ginger Costello bei der Premiere der 2. Staffel von Der Promihof im Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026