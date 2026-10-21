Zweifel an Millionenvermögen: Das sagt Francesca Morgese

Mit ihren Aussagen über ihr angebliches Millionenvermögen sorgte Francesca Morgese bei Promi Big Brother für ordentlich Aufsehen. Die Reality-TV-Bekanntheit behauptete vor laufenden Kameras, mittlerweile Multimillionärin zu sein. Doch im Netz kamen schnell Zweifel an ihren Schilderungen auf. Zahlreiche Zuschauer fragten sich, ob die genannten Summen tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Im exklusiven Interview mit Promiflash reagiert Francesca jetzt auf die kritischen Stimmen. Allerdings konnte sie sich bislang noch gar keinen vollständigen Überblick über die Diskussionen verschaffen. Ihr Handy habe sie nämlich erst am Morgen des Interviews zurückbekommen. Unterstützung erhält sie nach eigenen Angaben vor allem von ihrer Familie und ihrem engsten Umfeld. Die Spekulationen über ihre finanzielle Situation weist Francesca entschieden zurück.

Wie wenig sie bislang von den Reaktionen im Netz mitbekommen hat, erklärte die Influencerin gegenüber Promiflash ganz offen. "Ich habe mein Handy erst heute Morgen wiederbekommen und muss mir erst einmal anschauen, was draußen über mich erzählt wurde", schilderte sie. Ganz ohne Informationen war sie während ihrer Zeit nach der Show allerdings nicht. "Meine Familie hat mich ein bisschen auf dem Laufenden gehalten." Von den Zweifeln der Zuschauer möchte sich Francesca jedenfalls nicht verunsichern lassen. "Die Menschen, die mir nahestehen, und meine echten Fans wissen, was ich erlebt, mir erkämpft und erarbeitet habe", betonte sie. Anschließend stellte sie klar: "Für mich sind das Gerüchte von Leuten, die mich nicht persönlich kennen." Die Realitydarstellerin scheint den kritischen Kommentaren somit wenig Bedeutung beizumessen. Viel wichtiger ist ihr offenbar, dass die Menschen, die sie persönlich kennen, über ihren Werdegang Bescheid wissen.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch ein Gespräch zwischen Francesca und Kim Virginia Grey (31) im "Promi Big Brother"-Haus. Kim wollte von ihrer Mitbewohnerin wissen, ob diese mittlerweile Multimillionärin sei. Francesca bestätigte das und berichtete anschließend von ihrem Weg zum finanziellen Erfolg. Dabei sprach sie auch über eine schwierige Vergangenheit. Nach eigenen Angaben habe sie von ihrem Vater Schulden in Höhe von mehr als 340.000 Euro geerbt. Um ihre finanzielle Situation zu verbessern, habe sie schließlich einen Account auf der Erotikplattform OnlyFans eröffnet. Dort soll sie innerhalb kürzester Zeit beachtliche Einnahmen erzielt haben. Im ersten Monat seien es bereits rund 11.000 Euro gewesen, im zweiten sogar etwa 33.000 Euro. In ihrem bislang erfolgreichsten Monat will Francesca nach eigenen Angaben ganze 480.000 Euro verdient haben. Ob diese Summen tatsächlich stimmen, lässt sich anhand ihrer Aussagen allerdings nicht unabhängig überprüfen.

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Imago Francesca Morgese beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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francibrinley Francesca Morgese im Januar 2026

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Joyn Francesca Morgese und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026