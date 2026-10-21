RTL streicht "Das Sommerhaus der Stars"-Wiedersehen im TV

Fans von Das Sommerhaus der Stars müssen sich in diesem Jahr auf eine Umstellung gefasst machen: RTL nimmt die traditionelle Wiedersehensfolge überraschend aus dem linearen TV-Programm. Doch Zuschauer müssen nicht komplett auf die meist lautstarke Reunion verzichten. Für RTL+-Abonnenten ist das Wiedersehen ab dem 3. November 2026 verfügbar. Das Treffen aller Teilnehmer wurde bereits aufgezeichnet und erscheint als eigenständige elfte Episode beim Streamingdienst. Einen offiziellen Grund für die Umstellung hat der Sender bislang nicht genannt. Ein möglicher Zusammenhang besteht allerdings mit den zuletzt schwachen Einschaltquoten des Formats. Das Wiedersehen der vorherigen Staffel erreichte die niedrigste Zuschauerzahl, die jemals für "Das Sommerhaus der Stars" gemessen wurde.

Auch die aktuelle Staffel konnte den Abwärtstrend im linearen Fernsehen nicht stoppen: Nach über Jahre hinweg sinkenden Zahlen verlor die Sendung zum Staffelstart erneut Publikum und bewegte sich damit in Richtung der besonders niedrigen Werte des Vorjahresfinales. Durch den Wegfall der Wiedersehensfolge kann der Sender den freigewordenen Sendeplatz im klassischen Programm anderweitig füllen, während die Episoden der Realityshow weiterhin Teil des Streamingangebots bleiben. Dass tatsächlich die Quoten den Ausschlag für die Entscheidung gegeben haben, wurde bisher jedoch nicht bestätigt. Für langjährige Zuschauer gehört das Wiedersehen eigentlich fest zum Abschluss einer jeden Staffel. Mit etwas zeitlichem Abstand zu den Dreharbeiten kommen die Paare noch einmal zusammen, sprechen über ihre Erlebnisse im Haus und tragen dabei nicht selten ihre alten Streitigkeiten erneut aus.

In der vergangenen Folge ging es für die Paare ums Ganze: Wer kann sich einen Platz im Finale sichern? Fest steht jedoch auch, welches Duo kurz vor dem Ende das Handtuch wirft. Achtung, jetzt folgt ein Spoiler! Nico Legat (28) und Laura Parrinello verlassen die Show freiwillig. Grund dafür sind bislang unerklärliche Schmerzen in Lauras Wade. "Gesundheitlich müssen wir das Ding hier verlassen", verkündet Nico seinen einstigen Mitstreitern. Diese kaufen dem Paar die Problematik allerdings nicht wirklich ab. Michelle Daniaux bezeichnet die Situation als "Schmierentheater".

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RTL Laura und Nico, "Sommerhaus der Stars" 2026