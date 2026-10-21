Dieses Paar sichert sich Ticket für das Sommerhaus-Finale

Achtung, Spoiler zur neunten Folge der elften Staffel von Das Sommerhaus der Stars! Das erste Ticket für den Finaltag in Bocholt ist vergeben: Anna Lisson und Tano Milingi haben sich beim Spiel "Korbleger" durchgesetzt und sind ihrem Traum vom Gesamtsieg damit einen großen Schritt nähergekommen. In direkten Duellen traten die Promipaare gegeneinander an. Während die Männer einen hochgezogenen Korb festhalten mussten, warfen ihre Partnerinnen Gewichte in den Korb des gegnerischen Teams. Wer das Gewicht nicht mehr stemmen konnte, war raus. Im entscheidenden Aufeinandertreffen hielten Anna und Tano länger durch als Michelle Daniaux und Sandro – und schnappten sich so das erste Finalticket der Staffel. Für die übrigen Bewohner heißt es dagegen weiter zittern.

In der ersten Runde hatten sich Michelle und Sandro gegen Kathy und Ferry Pall (32) durchgesetzt. Ferry konnte das immer schwerer werdende Gewicht irgendwann nicht mehr halten und wurde über die Wiese gezogen. Parallel kämpften Anna und Tano gegen Ginger Costello (40) und Lukas Reiter. Zwar brachte Lukas ordentlich Armkraft mit, doch Anna bewies eine beeindruckende Treffsicherheit und versenkte ein Säckchen nach dem anderen im gegnerischen Korb. Doch irgendwann waren Lukas' Kräfte erschöpft und er musste sich geschlagen geben. Damit standen Anna und Tano gemeinsam mit Michelle und Sandro in der Entscheidungsrunde. Dort wurde es noch einmal spannend: Im packenden Duell schenkten sich die beiden Paare nichts – weder Sandro noch Tano dachte daran, so schnell aufzugeben. Am Ende behielten Anna und Tano die Oberhand und dürfen sich über den sicheren Platz am Finaltag freuen.

Für Ferry endete das Spiel besonders bitter: Nach der Niederlage konnte er seine Tränen nicht zurückhalten und zeigte offen, wie sehr ihn das Aus mitnahm. Ginger hingegen hatte offenbar wenig Mitleid und machte aus ihrer Schadenfreude über das Ausscheiden der beiden keinen Hehl. "Das hat mir innerlich natürlich Glücksgefühle bereitet", gab sie zu. Mit Blick auf ihr eigenes Duell war sie hingegen alles andere als zuversichtlich und gestand: "Ich bin so schlecht im Werfen." Auch sonst verlangte die aktuelle Staffel den Kandidaten einiges ab. Belastende Situationen prägten das Zusammenleben bereits zuvor – ein Sommerhaus-Paar brach seine Teilnahme sogar freiwillig ab.

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"-Logo

Anzeige Anzeige

RTL Anna und Tano vom "Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ferry Pall, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2026