Krankenwagen kommt: Im Sommerhaus droht allergischer Schock

In der neunten Folge von Das Sommerhaus der Stars sorgt ein winziger Eindringling für jede Menge Wirbel: Ginger Costello (40) wird ausgerechnet in die rechte Pobacke gestochen – und zwar von einer Biene. Da die TV-Bekanntheit nach eigenen Angaben allergisch auf Bienenstiche reagiert, ist die Aufregung sofort groß. Ginger fürchtet eine heftige körperliche Reaktion, während ihr Partner Lukas ihr zu Hilfe eilt und zunächst den Stachel entfernt. Auch Mitbewohner Ferry Pall (32) schätzt die Situation als brenzlig ein: "Es sieht ernst aus!" Vorsichtshalber rückt daraufhin ein Krankenwagen an. Sanitäter versorgen Ginger draußen am Set und untersuchen sie gründlich. Der Zwischenfall geht am Ende aber glimpflich aus: Nach der Entwarnung darf die Kandidatin im Haus bleiben und weiter um den Sieg mitspielen.

Während Lukas sich um den Stachel kümmert, treibt Ginger vor allem eine Frage um – nämlich die nach möglichen Schwellungen in ihrem Gesicht. "Was ist mit meinem Gesicht? Wird es dick?", will sie in der Show wissen. Doch statt Mitgefühl erntet Ginger von einigen Mitbewohnern vor allem Spott. Während sie mit den Folgen des Bienenstichs zu kämpfen hat, können sich manche ihre Schadenfreude offenbar nicht verkneifen. Tano kommentiert den Vorfall trocken mit den Worten: "Sauber, sauber, sehr gut." Nach der Untersuchung durch die Sanitäter ist die Erleichterung bei Ginger groß – und auch ihr Humor kehrt schnell zurück. "Gott sei Dank sieht man meine Jawline noch", scherzt sie, nachdem klar ist, dass der Stich keine gefährlichen Folgen hat. Damit ist der Schreck im Sommerhaus zumindest für den Moment überstanden.

Ginger, die Ex-Partnerin von Bert Wollersheim (75), legt großen Wert auf ihr Äußeres und setzt dabei auch auf kosmetische Behandlungen. Zu ihrem Beauty-Programm gehören unter anderem Behandlungen mit Lachssperma unter den Augen und Fettwegspritzen. Doch nicht jeder Eingriff verlief nach Plan: Nach einer missglückten Lippenpigmentierung schilderte die TV-Bekanntheit die Folgen mit drastischen Worten. Sie bekam "Herpes in der ganzen Fresse". In der Sendung bleiben ihre Eingriffe ebenfalls nicht unkommentiert. Ferry spottete dort über die Optik seiner Mitbewohnerin: "Durch die OPs kann sie gerade alles sein zwischen 35 und 70." Dass Ginger beim Bienenstich zuerst an ihr Gesicht und ihre Kinnpartie dachte, passt damit ins Bild – ihre Sorge um mögliche Schwellungen war größer als die um den eigentlichen Einstich.

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RTL / Grellert / Werner "Das Sommerhaus der Stars"-Cast 2026

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RTL Ginger im "Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"