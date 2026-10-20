Im Sommerhaus: Nico sagte Tano wohl Fame-Fighting-Kampf zu

Zwischen Tano Milingi und Nico Legat (28) hätte es eigentlich längst im Ring krachen sollen – zumindest, wenn es nach Tano gegangen wäre. Auf dem roten Teppich des Fame Fighting-Events am vergangenen Samstag sprach der Realitystar im Promiflash-Interview über ein Duell, das letztlich nie zustande kam. Dabei habe zunächst alles nach einer festen Vereinbarung ausgesehen: Laut Tano forderte er Nico bereits während ihrer gemeinsamen Zeit in Das Sommerhaus der Stars heraus und brachte Fame Fighting als möglichen Austragungsort ins Spiel. Nico habe damals noch im Haus zugesagt. Nach dem Ende der Dreharbeiten sei von der vermeintlichen Abmachung allerdings nichts mehr übrig geblieben. Aus Tanos Sicht lag das vor allem daran, dass Nico sich schlichtweg nicht mehr bei ihm gemeldet habe. Zu weiteren Gesprächen oder gar einer konkreten Kampfplanung sei es deshalb nie gekommen.

Im Gespräch mit Promiflash schilderte Tano die Situation mit deutlichen Worten: "Von Nico Legat kam gar nichts mehr. Ich habe ihn im Haus gefragt, ob wir kämpfen wollen draußen vielleicht bei Fame Fighting oder so. Der war auch so voll: 'Ja, let's go, lass machen.'" Nach dem Ende der Dreharbeiten sei die vermeintliche Vereinbarung allerdings nicht weiterverfolgt worden. "Draußen kam leider nichts mehr. Wir wurden auch alle blockiert tatsächlich von Nico und seiner Freundin, deswegen", berichtete der AYTO-Star weiter. Demnach besteht zwischen den beiden inzwischen offenbar kein Kontakt mehr. Damit fehlte auch die Grundlage, um das angekündigte Duell tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wie Nico die Situation einschätzt und warum es aus seiner Sicht offenbar nicht zu dem Aufeinandertreffen kam, ist bislang offen. Eine Stellungnahme zu Tanos Schilderungen liegt derzeit nicht vor.

Im Sommerhaus geriet Nico immer wieder mit seinen Mitstreitern aneinander. Auch in der vergangenen Folge sorgte der Sohn von Thorsten Legat (57) für reichlich Ärger. Bei der Nominierung machte er eine überraschende Kehrtwende: Obwohl er der Allianz um Ferry Pall (32) fest zugesagt hatte, gegen Ginger Costello (40) und Lukas zu stimmen, nominierte er am Ende Anna Lisson und Tano. Vor den anderen Kandidaten verteidigte Nico seinen Wortbruch selbstbewusst: "Ich bin so ein Mensch, ich gehe immer nach Instinkt. Ich muss an meinen eigenen Arsch denken." Ferry fand dafür deutliche Worte: "Also wirklich noch mal bewiesen, dass man euch nicht trauen kann." Auch mit Ginger geriet Nico damals heftig aneinander. Bereits beim Einzug ließ er kein gutes Haar an ihr: "Ich kann die Frau nicht ab. Ich kann die Alte nicht ab, die ist..." Später legte er mit einer weiteren abfälligen Bemerkung nach: "Das ist keine, das ist die Ex vom Wollersheim. Der alte Sack, der alte Krüppel."

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Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat

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