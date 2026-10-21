Noah Centineo möchte die Liebe ganz ohne Dating-Apps finden

Noah Centineo (30) sehnt sich nach einer Liebe, die ganz analog beginnt – ohne Wischen, Matchen und Chatten. Anlässlich des Kinostarts seines neuen Films "Street Fighter" am 16. Oktober sprach der US-Schauspieler im Interview mit Bild über seinen Wunsch nach einer Dating-Welt, in der Smartphones keine zentrale Rolle spielen. Als Vorbild dienen ihm dabei ausgerechnet die 90er-Jahre – ein Jahrzehnt, das er selbst kaum bewusst miterlebt hat. Als die Ära zu Ende ging, war Noah gerade einmal vier Jahre alt. Dennoch verbindet er diese Zeit mit persönlichen Begegnungen, spontanen Verabredungen und deutlich weniger digitaler Ablenkung. "Ich war zwar erst vier Jahre alt, als die 90er vorbei waren, aber ich weiß, dass es eine gute Zeit war. Es gab keine Handys", erklärte Noah gegenüber dem Blatt. Für ihn steht fest: Das Kennenlernen war damals einfacher und unkomplizierter als heute.

Wie sehr ihn die ständige Erreichbarkeit stört, machte Noah im Gespräch mit Bild deutlich. "Es wäre heute richtig cool, nicht die ganzen Apps zu haben. Ich habe das Gefühl, wir hängen alle ständig am Handy und sind so daran gewöhnt, Leute über Dating-Apps kennenzulernen", erklärte er. Früher sei das Telefon dagegen einfach in der Tasche geblieben. "Es lief alles über Mundpropaganda: 'Hey, wir treffen uns um 19 Uhr hier', und dann bist du losgezogen", beschrieb der 30-Jährige seine Vorstellung vom damaligen Alltag. Besonders eine Sache vermisst Noah im Jahr 2026: das Vertrauen zwischen Menschen, die sich noch gar nicht kennen. "Es gab früher mehr Vertrauen. Die Leute waren eher bereit, sich draußen auf Fremde einzulassen, und das würde ich mir heute auch wünschen", betonte er. Statt sorgfältig kuratierter Profilbilder wünscht sich der "To All the Boys I've Loved Before"-Star mehr Offenheit und echte Begegnungen im Alltag.

Privat wurde Noah in der Vergangenheit immer wieder mit prominenten Frauen in Verbindung gebracht, darunter auch Schauspielerin Zoe Kravitz (37). Einem breiten Publikum wurde er als romantischer Frauenschwarm im Netflix-Film "To All the Boys I've Loved Before" bekannt. Mit seinem neuen Projekt schlägt er nun deutlich actionreichere Töne an: In "Street Fighter" verkörpert Noah den draufgängerischen Ken Masters, während Andrew Koji als Ryu zu sehen ist. Die beiden einst besten Freunde haben sich im Laufe der Handlung voneinander entfremdet, werden jedoch von Chun-Li für das gefährliche "World Warrior"-Turnier wieder zusammengebracht. Optisch setzt der Film bewusst auf die Ästhetik der 90er-Jahre – mit auffälligen Frisuren, muskelbepackten Kämpfern und der vertrauten Videospielwelt. Genau dieser Look dürfte Noahs nostalgische Gedanken im Interview zusätzlich angeregt haben.

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Imago Noah Centineo bei der Weltpremiere von "Street Fighter" in Hollywood

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Getty Images Noah Centineo im Dezember 2022

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Imago Noah Centineo beim Fan-Event zum Film "Street Fighter" in Mexiko-Stadt