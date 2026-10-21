Ein Paar? So ging es nach AYTO bei Laurenz und Joena weiter

Bei Are You The One – Reality Stars in Love trafen Joena Steilen und Laurenz Pesch (25) wieder aufeinander – und es knallte sofort. Die Ex-Partner hatten erst kurz zuvor ihre aufblühende Beziehung beendet, nachdem Laurenz wieder mit seiner Ex Brenda Brinkmann (23) intim geworden war. Dementsprechend explosiv war ihr Zusammentreffen in der Datingshow – Tränen, Vorwürfe und ganz große Gefühle inklusive. Beim großen Wiedersehen erzählen die beiden nun, wie es mit ihrer turbulenten Liebesgeschichte nach Drehschluss weitergegangen ist.

Joena erzählt zunächst, wie sie nach Drehschluss Brian und dann Robin näherkam. Laurenz scheint zu diesem Zeitpunkt jedoch noch immer in ihrem Kopf gewesen zu sein. Statt eine Beziehung mit Robin einzugehen, entschied sich die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit, ihrem Ex noch eine weitere Chance zu geben. "Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und ich hatte das Bedürfnis, mit ihm zu sprechen", erklärt Joena. Auch Laurenz betont, er sei offen dafür gewesen, es noch einmal zu probieren. "Ich hab in der Show ein bisschen auf cool gemacht – eigentlich hat mich das schon mehr getroffen, als ich zugebe. Da waren oder sind immer noch Gefühle für Joena", gesteht er.

Joena und Laurenz erzählen, sie hätten ein klärendes Gespräch geführt und danach sogar zusammen einen Kurzurlaub unternommen. "War eine geile Zeit", findet Laurenz, erklärt allerdings: "Danach war uns klar, dass vielleicht doch zu viel passiert ist." Am Ende des Trips hätten sie ihre Beziehung bereits wieder beendet. Wie der aktuelle Stand ist, darüber schweigen Laurenz und Joena beim großen Wiedersehen konsequent. Laurenz gesteht: "Ist ein Hin und Her bei uns, es ist echt übel." Ob die beiden noch mal ein festes Paar werden oder nicht, steht aktuell also scheinbar in den Sternen.

Während Joena und Laurenz bei "Are You The One – Reality Stars in Love" mit ihrer komplizierten Vorgeschichte zu kämpfen hatten, verlief die Staffel für ein anderes Couple deutlich harmonischer. Marwin Klute (29) und Francesca Morgese kamen sich in der Datingshow immer näher – trotz einiger Höhen, Tiefen und auch Tränen. Am Ende verließen die beiden das Format Hand in Hand. Beim großen Wiedersehen bestätigten Marwin und Francesca dann, dass aus ihrer Verbindung weit mehr als ein Urlaubsflirt geworden ist.

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RTL, RTL Collage: Laurenz Pesch und Joena Steilen

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IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

RTL, RTL Collage: Marwin Klute, Francesca Morgese