Zum Gruseln: Diese Filme & Serien sind perfekt für Halloween

Zur schaurig-schönen Gruselzeit bietet sich doch fast nichts besser an als ein Serien- oder Filmabend auf der Couch, oder? Und damit euer gemütlicher und gruseliger Abend perfekt wird, haben wir ein paar erstklassige Serien- und Filmtipps für euch! Bei Netflix sind seit Anfang des Monats unter anderem der Dämonenschocker "Possession – Das Dunkle in dir" und der Science-Fiction-Horror "Ghosts of Mars" abrufbar. Dazu kommt die sechsteilige Monsterthrillerserie "Below", die Jagd auf eine Kreatur aus der Tiefsee macht. Mit dem Film "Das Ritual" wird es ebenfalls nicht langweilig, denn: Vier Freunde verirren sich bei einer Wanderung in einem schwedischen Wald in einen albtraumhaften heidnischen Kult. Prime Video wiederum zeigt seit dem 7. Oktober "Carrie" – die erste Serienadaption von Stephen Kings (79) gleichnamigem Debütroman. Außerdem bereits seit Juli abrufbar: "The Devil's Mouth – Der Teufelsschlund". Wer Lust auf Hai-Horror hat, ist hier absolut richtig.

Wer lieber auf Bewährtes setzt, wird ebenfalls fündig. Im Klassiker "Halloween" aus dem Jahr 1978 zieht der maskierte Mörder Michael Myers seine blutige Spur, während "The Shining" von 1980 mit Jack Nicholson (89) einen Schriftsteller und seine Familie in ein geschlossenes Hotel schickt. Beide Filme sind bei Amazon Prime Video zu finden: "The Shining" ist im Abo enthalten, "Halloween" und einige Fortsetzungen gibt es dort teilweise nur zum Leihen oder Kaufen. Für Familien und jüngere Zuschauer gibt es sanfteren Grusel. In "Casper" möchte sich der freundliche Titelgeist mit der Tochter eines Psychologen anfreunden. Der Film läuft bei Disney+ und kann unter anderem bei Prime Video und Apple TV geliehen werden. "Hotel Transsilvanien" ist bei Netflix im Abo verfügbar und zeigt, wie ein menschlicher Besucher Graf Draculas Monsterparty durcheinanderbringt. "The Nightmare Before Christmas" ist bei Disney+ verfügbar und verbindet schließlich Halloween mit der nächsten Festsaison: Kürbiskönig Jack Skellington entdeckt Weihnachten und will das Fest selbst gestalten.

Bei "Carrie" geht es übrigens nicht nur um übernatürliche Kräfte, sondern auch um ein reichlich kompliziertes Umfeld. Carries streng religiöse Mutter hat sie jahrelang von der Außenwelt abgeschottet. Erst nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters besucht die Jugendliche eine öffentliche Highschool – und wird dort zur Zielscheibe von Mobbing. Serienschöpfer Mike Flanagan holt Stephen Kings Roman von 1974 in die Gegenwart, sodass sich die Grausamkeiten nun auch in den sozialen Medien abspielen. Mit "Spuk in Hill House" und "Midnight Mass" hatte Flanagan bereits zuvor Horrorstoffe zu Serien umgesetzt. Auch "Below" verknüpft Monsterhorror mit einem Familiendrama: Der eigensinnige Fischer Calvin Penney, gespielt von Josh Hartnett (48), kämpft in einem abgelegenen Fischerdorf in Neufundland um seine Familie und sein Zuhause. Gleichzeitig entwickelt sein Sohn Wade Symptome, die offenbar mit einer Kreatur aus dem Meer zusammenhängen. Wer lieber länger in bekannten Gruselwelten bleibt, findet bei Netflix außerdem Wednesday, Stranger Things und "Spuk in Hill House". Disney+ bietet unter anderem Buffy – Im Bann der Dämonen und "Scream Queens".

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Imago Jack Nicholson in Stanley Kubricks Horrorfilm "The Shining" von 1979

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Amazon Prime Kathryn Newton als "Sara" in "The Devil's Mouth"

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Amazon Prime Summer H. Howell als Carrie

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