Liebesdrama: Amy Robach und T.J.s Ex-Partner sind verlobt

Nach turbulenten Zeiten in der Liebe scheint für Andrew Shue und Marilee Fiebig ein neues Kapitel voller Glück zu beginnen: Der "Melrose Place"-Star und die Anwältin haben ihre Verlobung öffentlich gemacht. Wie People berichtet, stellte Andrew die Frage aller Fragen bereits im Frühjahr dieses Jahres – zunächst ganz ohne großes Aufsehen. Kennengelernt hatten sich die beiden, nachdem ihre jeweiligen Ehen mit Amy Robach (53) und T.J. Holmes (49) öffentlich zerbrochen waren. Seit 2023 sind der Schauspieler und die Juristin ein Paar. Gegenüber dem Magazin bestätigte Andrew nun die Verlobung und fand dabei bewegende Worte: "Wir sind sehr dankbar und glücklich." Auch über die überraschende Wendung in seinem Leben sprach er offen: "Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber es gibt ein glückliches Ende."

Ausgerechnet der öffentliche Wirbel um ihre damaligen Ehepartner brachte Andrew und Marilee einander näher. Als die Beziehung zwischen Amy und T.J. 2022 bekannt wurde, freundeten sich Andrew und Marilee zunächst an – aus der Freundschaft entwickelte sich später Liebe. Beide verband die Erfahrung, dass ihre Ehen unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit zerbrochen waren. Fremdgehgerüchte wiesen die ehemaligen Moderatoren damals zurück. Sie erklärten, bereits vor Beginn ihrer Beziehung im Privaten von ihren jeweiligen Partnern getrennt gewesen zu sein. Über die besonderen Umstände seines Kennenlernens mit Marilee sagte Andrew gegenüber People: "Das war einfach unsere Art, einander kennenzulernen und uns einander öffnen zu können – in einer Zeit, in der wir beide einen Freund brauchten." Die Nachricht über die Verlobung kommt nur wenige Wochen nach der Hochzeit von Amy und T.J.: Die beiden gaben sich im September im kleinen Kreis in der Heimat des Moderators das Jawort.

Auf das Scheitern seiner Ehe mit Amy blickt Andrew heute selbstkritisch zurück. "Ich musste meinen eigenen Anteil daran akzeptieren, dass die Ehe für mich nicht funktioniert hat, dass ich mich selbst nicht gut genug verstanden habe und nicht gut genug wusste, worauf es in einer Beziehung ankommt, um den richtigen Menschen für mich zu finden – und das war ein außergewöhnliches Geschenk", erklärte er gegenüber dem Magazin. Auch über seinen persönlichen Entwicklungsweg sprach der 59-Jährige offen: "Ich musste durch viel Schmerz, viele Kämpfe und viel Demut wachsen. Ich glaube, die Magie der Liebe entsteht, wenn man vom Brauchen zum Geben gelangt." Aus seiner ersten Ehe mit Jennifer Hageney hat Andrew drei Söhne. Während seiner Ehe mit Amy war er zudem Stiefvater ihrer beiden Töchter. Marilee und T.J. haben ebenfalls eine gemeinsame Tochter. Andrew und Marilee machten ihre Beziehung Ende 2023 erstmals öffentlich – zu diesem Zeitpunkt sollen sie bereits seit mehreren Monaten ein Paar gewesen sein.

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Getty Images Marilee Fiebig und Andrew Shue bei der Grassroot Soccer World Aids Day Gala in New York

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Imago T. J. Holmes und Amy Robach beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2025

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Getty Images Andrew Shue und Amy Robach bei den Adapt Leadership Awards 2022 in New York

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