Brittany Snow zeigt seltene Fotos mit ihrem Verlobten Hunter

Händchenhalten, Küsse, Kuscheleinheiten – wer sonst eher sparsam mit Pärchenbildern umgeht, kann offenbar zum richtigen Anlass aus dem Vollen schöpfen. Brittany Snow (40) ließ ihre Fans jetzt auf Instagram ungewöhnlich tief in ihr Liebesleben blicken. Anlass war der 32. Geburtstag ihres Verlobten Hunter Moreno, den die Schauspielerin am Dienstag mit einer ganzen Sammlung gemeinsamer Fotos und Videos feierte. Die Aufnahmen zeigen die beiden beim Küssen und Kuscheln, auf einer gemeinsamen Reise nach Paris und offenbar bei einem Countrykonzert. Auch ausgelassene Momente mit Freunden und Haustieren sind Teil der Bilderstrecke. Dazwischen finden sich alberne Schnappschüsse aus einem Fotoautomaten. Mit der romantischen Hommage macht Brittany deutlich, wie eng die Verbindung zwischen ihr und dem Fotografen ist.

Brittany richtete in dem Post liebevolle Worte an ihren Freund: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Lieblingsmenschen auf diesem Planeten. Ich muss etwas richtig gemacht haben, um jemanden wie dich zu verdienen. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du Sonnenschein in menschlicher Gestalt bist", schrieb sie auf Instagram. Zu einer der Aufnahmen erklärte sie zudem: "Das war das erste Foto, das wir je zusammen gemacht haben (wir wussten nicht, dass es aufgenommen wurde), und seitdem habe ich nie aufgehört, dich zu umarmen und mit dir zu lachen. Dort bin ich am liebsten. Ich liebe dich." Der Fotograf ließ das natürlich nicht unkommentiert und antwortete in der Kommentarspalte schlicht: "Ich liebe dich so sehr." Auch prominente Freunde meldeten sich zu Wort. Sophia Bush (44) schrieb: "Liebe, Liebe, Liebe", Nina Dobrev (37) kürte die zwei kurzerhand zum "süßesten Paar" und schob ein entschiedenes "Keine Diskussion" hinterher. Colton Underwood (34) gratulierte dem Geburtstagskind ebenfalls.

Erste Liebesgerüchte um Brittany und Hunter waren im Oktober 2024 aufgekommen, nachdem die beiden küssend auf der Straße fotografiert worden waren. Im November 2025 wurde dann ihre Verlobung bekannt. Auf Instagram ließ die Schauspielerin ihren Partner allerdings erst im darauffolgenden März auftauchen – damals versteckt in zwei Bildern innerhalb einer größeren Fotoreihe. Vor Hunter war Brittany von 2020 bis 2023 mit Tyler Stanaland (37) verheiratet. Die Trennung hatten die beiden bereits 2022 öffentlich gemacht. Über das Ende dieser Ehe sprach die Schauspielerin 2024 im Podcast "Call Her Daddy": "Ich denke, viele Menschen gehen Beziehungen ein, in denen jemand sie verletzt, aber ich bereue es nicht. Ich bereue nichts von dem, was passiert ist, weil ich die Zeit geliebt habe, als wir sie hatten."

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanysnow Hunter Moreno und Brittany Snow

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanysnow Brittany Snow mit ihrem Partner Hunter Moreno

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanysnow Hunter Moreno mit Brittany Snow