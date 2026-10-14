Netflix-Hit "The Hunting Wives" bekommt auch dritte Staffel

Die Thrillerserie "The Hunting Wives" hat sich innerhalb weniger Tage in die deutschen Netflix-Charts katapultiert. Seit dem 2. Oktober 2026 steht die erste Staffel beim Streamingdienst bereit – und seitdem hält sich der US-Hit konstant in den Top Ten. Laut den Daten von Flixpatrol schaffte es die Produktion zwischenzeitlich sogar bis auf Rang zwei, am 13. Oktober belegte sie noch immer den sechsten Platz. Für alle, die die erste Staffel bereits im Rekordtempo durchgesuchtet haben, gibt es gleich die nächste gute Nachricht: Nachschub ist längst in trockenen Tüchern. Die zweite Staffel ist komplett abgedreht und feiert am 27. November 2026 in Deutschland zunächst bei Magenta TV Premiere. Und damit nicht genug – Netflix hat soeben auch eine dritte Staffel bestätigt.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Sophie O'Neil, gespielt von Brittany Snow (40). Sie zieht mit ihrer Familie von der US-Ostküste in die konservative texanische Kleinstadt Maple Brook und muss sich dort erst einmal zurechtfinden. Schnell nimmt die wohlhabende und hoch angesehene Margo Banks, verkörpert von Malin Akerman (48), die Neuankömmlingin unter ihre Fittiche und öffnet ihr die Türen zu ihrem geheimnisvollen Zirkel reicher Hausfrauen. Was zunächst nach Cocktails, Countryclub und guter Gesellschaft aussieht, entwickelt sich rasch zu einem gefährlichen Spiel aus Verführung, Obsession und Mord. Sophie gerät dabei immer tiefer in Margos Bann. Wann Staffel zwei auch beim deutschen Netflix-Publikum landet, steht derzeit noch nicht fest. Nach dem Start bei Magenta TV dürften bis dahin noch einige Monate ins Land gehen.

Die Vorlage für die Serie lieferte der gleichnamige Roman der Autorin May Cobb. Ursprünglich wurde das Projekt vom Sender Starz entwickelt, nach dessen Trennung von Lionsgate wanderte es zu Lionsgate Television. Netflix sicherte sich anschließend die Lizenz für den US-Markt, wo der Thriller 2025 zum regelrechten Streamingphänomen avancierte. In Deutschland lief die erste Staffel zunächst bei Magenta TV – und blieb beim breiten Netflix-Publikum deshalb lange unter dem Radar. Das hat sich nun gründlich geändert. Den persönlichen Kern der Geschichte bildet dabei die besondere Dynamik zwischen der frisch zugezogenen Sophie und der faszinierenden Margo. Drumherum verstricken sich die reichen Hausfrauen von Maple Brook in immer neue Intrigen und mörderische Geheimnisse – Stoff genug also für die bereits bestätigte dritte Runde.

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Netflix Brittany Snow und Malin Akermanin in "The Hunting Wives"

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Netflix Jaime Ray Newman, Malin Akerman und Brittany Snow in "The Hunting Wives"

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Netflix Brittany Snow und Malin Akerman in "The Hunting Wives"