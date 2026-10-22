Katherine Ryan bezeichnet sich in ihrem Sexleben als faul

Im Gespräch mit The Times hat Katherine Ryan (43) ziemlich unverblümt Einblick in ihr Schlafzimmer gegeben. Die Comedienne erzählt, dass sie und ihr Mann Bobby Kootstra trotz des Familientrubels etwa einmal die Woche miteinander schlafen, mit gelegentlichen Ausreißern auf zweimal. Als Sexmaschine versteht sich die Kanadierin damit nicht. Ihre Begründung: "Ich gebe mir einfach keine Mühe – ich bin faul beim Sex." Das stört sie keineswegs, denn Bobby sehe es genauso. Aufregende Experimente suche man bei den beiden vergeblich, beide seien eher klassisch unterwegs. "Ich bin wirklich sehr vanilla und Bobby ist ziemlich vanilla. In dieser Hinsicht passen wir gut zusammen", so Katherine.

An Anregungen mangelt es Katherine nicht, wie sie The Times verriet: "Aber die Dinge, die ich auf meinen Reisen gesehen und gehört habe, mein Gott. Ich möchte einfach nur netten, kurzen Sex in der Ehe haben. Das ist alles!" Vor einiger Zeit hatte die Komikerin noch eine wesentlich magerere Bilanz gezogen, als sie auch im Zusammenhang mit einem möglichen weiteren Baby erklärte, sie und Bobby hätten "genau zweimal im Monat" Sex. Inzwischen ist die Quote also gestiegen. Gegenüber The Telegraph machte Katherine zudem klar, dass ihr körperliche Nähe wichtig bleibe. Doch wer kleine Kinder habe und arbeite, falle abends meist todmüde ins Bett. Also nutzen die beiden lieber die ruhigen Stunden tagsüber, etwa vor Arbeitsbeginn oder während des Mittagsschlafs der Kinder.

Katherine und Bobby kennen sich schon ewig: Als Teenager waren sie ein Paar, gingen dann getrennte Wege und fanden erst Jahre später erneut zusammen. 2019 machten sie ihre Verbindung mit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft offiziell. In die Familie brachte Katherine ihre Tochter Violet aus einer früheren Beziehung mit, gemeinsam bekamen die beiden außerdem Fred, Fenna und Holland. Bevor Bobby wieder in ihr Leben trat, hatte die Comedienne laut eigener Aussage eine heimliche Affäre mit einem Mann, der heute berühmt ist. Im Podcast "Great Company" wollte sie keine Details preisgeben und hielt seinen Namen geheim. Nur so viel stellte sie klar: Die Liaison lag vor ihrer Ehe.

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Getty Images Katherine Ryan, Comedian

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ActionPress Katherine Ryan mit ihrer neugeborenen Tochter Holland und ihrem Mann Bobby Kootstra, November 2025

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Getty Images Katherine Ryan und Bobby Kootstra, Juli 2025