Nach Kinderbuch: Aleks Petrovic veröffentlicht Biografie

Aleksandar Petrovic (35) hat sein erstes Kinderbuch bereits auf den Markt gebracht – nun folgt der nächste Schritt. Statt weiterer Geschichten für kleine Leser erscheint als Nächstes seine Biografie. Weitere Kinderbücher stellt der Realitystar dafür erst einmal zurück. Besonders kurios: Das Werk kommt mit rund einem Jahr Verspätung in den Handel. Ausgelöst wurde die Verzögerung von einer bekannten Persönlichkeit, mit der Aleks damals in der Kennenlernphase war. Im Gespräch mit Promiflash plauderte Aleks aus: "Der aktuelle Stand ist, dass ich erst mal die Biografie rausbringe, die jetzt ein Jahr verspätet rauskommt, weil eine Person, die im Vorwort stand, nicht mehr im Vorwort stehen wollte." Ausgerechnet jemand, mit dem er sich damals in der Kennenlernphase befand, sorgte also dafür, dass das fast fertige Buch noch einmal komplett auf den Prüfstand musste.

Dass ein einziges Vorwort so viel Arbeit nach sich ziehen kann, hätte wohl niemand gedacht. Denn mit dem Rückzieher der betreffenden Person war die Sache längst nicht erledigt: "Dadurch musste man den Druck stoppen, das ganze Buch noch mal umschreiben und dann noch mal Lektorat machen und jetzt in den Druckauftrag geben", schildert der Reality-TV-Star den Ablauf. Wie es danach weitergeht, hat er ebenfalls schon im Blick: "Das heißt, erst mal bringe ich die Biografie raus, die jetzt schon längst überfällig ist, und danach kümmere ich mich um die weiteren Kinderbücher." Die Lebensgeschichte hat für ihn also Priorität, bevor er sich wieder dem Genre widmet, mit dem er seine Autorenlaufbahn begonnen hat.

Wer nun gespannt darauf wartet, welcher Name aus dem Vorwort verschwunden ist, dürfte vorerst enttäuscht werden. Aleks hielt sich bei der Auflösung bedeckt und verriet lediglich, dass es sich um "eine bekannte Person" handelt. Zu dem damaligen Verhältnis zwischen den beiden stellt er immerhin eine Sache klar: "War nicht meine Ex, aber man war in der Kennenlernphase." Nicht eine frühere feste Partnerin war also der Grund für die Verzögerung, sondern jemand, den der Social-Media-Star zu jener Zeit gerade erst näher kennenlernte. Seine Buchprojekte hatte Aleks bereits zuvor angekündigt – das Kinderbuch ist längst erschienen, die Biografie lässt dagegen seit Monaten auf sich warten. Nach dem erneuten Lektorat und dem frisch erteilten Druckauftrag ist der Weg für das Werk nun aber frei.

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