Brittany Snow und ihr Hunter sollen wirklich verlobt sein

Brittany Snow (39) und Hunter Moreno haben ihre Verlobung bestätigt! Nachdem sie ihre Beziehung lange Zeit privat gehalten hatten, bestätigten Quellen gegenüber Us Weekly, dass der Antrag vor etwa einem Monat stattgefunden hat. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie Pitch Perfect, und der Creative Director sollen erst kürzlich begonnen haben, Freunden davon zu erzählen. Besonders überraschend war ein Moment auf dem roten Teppich mit Claire Danes (46), die Brittany öffentlich fragte: "Du bist verlobt?" – eine Frage, auf die die 39-Jährige mit einem Lächeln, aber ohne Worte reagierte.

Insider beschreiben die Beziehung der beiden als harmonisch und zurückhaltend – ganz so, wie es ihre Persönlichkeiten widerspiegeln. Hunter, der nicht nur als Kameramann bekannt ist, sondern sich auch für mentale Gesundheit einsetzt, wird von Brittanys Freunden als "außergewöhnlicher Typ" beschrieben. "Er behandelt sie wirklich gut", sagte eine Person aus ihrem Umfeld. Dies ist Brittanys erste ernste Beziehung nach der Scheidung von Tyler Stanaland (36), mit dem sie zwei Jahre verheiratet war, ehe die Trennung 2023 offiziell wurde.

Die Trennung von Tyler verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Brittany bekräftigte in einem Interview in der Vergangenheit, dass sie trotz allem keine Reue verspüre und die gemeinsame Zeit schätze. Der Netflix-Star aus "Selling the OC" machte in der Reality-Show immer wieder Schlagzeilen mit angeblichen Flirts, was ihre Ehe belastet haben soll. Tyler ist inzwischen ebenfalls wieder verlobt. Es sieht ganz so aus, als hätten sowohl Brittany als auch Tyler nun ihr jeweiliges neues Liebesglück gefunden, und Brittany wirkt bereit, das nächste Kapitel ihres Lebens zu schreiben – diesmal an der Seite von Hunter Moreno.

Getty Images Brittany Snow im September 2024

Getty Images Hunter Moreno im Februar 2022

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland, September 2019