Carly Rae Jepsen (40) findet die Mutterschaft faszinierend

Carly Rae Jepsen (40) gewährt einen seltenen Einblick in ihren neuen Alltag als Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Musikproduzenten Cole M.G.N., freut sich die Sängerin seit rund sieben Monaten über ihren Sohn Ilya. Im Gespräch mit The Independent erzählte sie nun begeistert, wie aufregend und schön es für sie ist, die Entwicklung ihres Kindes Tag für Tag mitzuerleben. Auf die Frage, wie sich das Leben als Mama anfühle, fand sie deutliche Worte: "Wenn ich es mit einem Wort beschreiben könnte... Faszinierend. Es ist faszinierend zu sehen, wie er sich jeden einzelnen Tag verändert." Besonders die rasante Entwicklung ihres Sohnes hat es ihr angetan. "Ich wache auf und er hat einen neuen Gesichtsausdruck entdeckt, er wird zu seiner eigenen Persönlichkeit. Ich liebe es", erzählte die Kanadierin weiter.

Glück hat die Musikerin offenbar auch mit dem Temperament ihres Sohnes. Ilya sei ein "superentspanntes Baby", verriet sie gegenüber The Independent – ein Umstand, der sich vor allem auf den zahlreichen gemeinsamen Reisen bezahlt macht. Auch anderen Passagieren fällt auf, wie entspannt der Kleine ist. Immer wieder würden sie darauf angesprochen: "Das ist das bravste Baby." Ganz ohne Chaos läuft das Reisen mit Kind aber auch bei ihr nicht ab. Gegenüber dem Magazin People beschrieb Carly die neue Routine mit einem Augenzwinkern: "Man sieht uns schon aus weiter Entfernung kommen. Wir tragen Kinderwagen und Wickeltaschen und acht andere Dinge." Gemeinsam mit Cole findet sie sich Schritt für Schritt in ihrer neuen Rolle als Eltern zurecht, wie Female First berichtet. "Wir finden es gemeinsam heraus, und es ist alles so neu für uns. Wir genießen es wirklich."

Carly und Cole hatten sich 2025 das Jawort gegeben, Anfang März 2026 kam dann ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Lange hielten die beiden den Namen und das Geschlecht ihres Babys bewusst unter Verschluss – inzwischen spricht die Sängerin aber offen von ihrem Sohn Ilya. Trotz ihres Erfolgs achtet die Musikerin darauf, ihr Familienleben möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Für sie scheint die aktuelle Situation ideal zu sein: Sie kann weiterhin auf Tour gehen und vor ihren Fans auftreten, genießt abseits der Bühne aber ein weitgehend normales Leben mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Bereits während ihrer Schwangerschaft arbeitete Carly an neuen Songs. Die Gründung ihrer Familie bezeichnete sie gegenüber People als "wirklich frisches neues Kapitel" und betonte, wie dankbar sie dafür sei.

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Getty Images Carly Rae Jepsen im November 2019

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Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und ihr Baby, März 2026

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ActionPress Carly Rae Jepsen auf der Bühne