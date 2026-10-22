Emely Hüffer entgeht nach Autounfall nur knapp einer Klippe

Schreckmoment für Emely Hüffer (30): Die Realitybekanntheit hat einen Autounfall erlebt. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich kurz nach dem Vorfall bei ihren Fans und schilderte, was passiert war. Demnach platzten bei dem Aufprall beide Reifen ihres Wagens. Das Auto geriet daraufhin ins Schleudern – und verfehlte nur um wenige Zentimeter eine Klippe. Wo genau sich das Unglück ereignete, verriet Emely nicht. Mit an Bord war offenbar auch ihr Hund Fendi, der nach dem Schreck zitterte. Ihr Sohn Ocean saß zum Glück nicht im Auto. Schwer verletzt wurde Emely nach eigenen Angaben nicht, ganz spurlos ging der Vorfall aber nicht an ihr vorbei: Sie stand unter Schock und klagte über Schmerzen im Brustraum, die vermutlich vom Sicherheitsgurt stammen.

Wie knapp die Situation tatsächlich war, machte Emely in ihrer Story deutlich: "Wenn ich ein paar Zentimeter weiter nach links geschleudert worden wäre, wäre ich eine Klippe runtergefallen." Der heftige Knall löste bei ihr zudem Erinnerungen an einen früheren schweren Autounfall aus. Bei diesem sei sie nach eigener Aussage beinahe ums Leben gekommen. Entsprechend groß war nun die Erleichterung darüber, dass alles glimpflich ausging. "Ich hatte so unglaublich viele Schutzengel!", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit und fügte hinzu: "Danke Universum!" Details zum genauen Unfallhergang, zu möglichen weiteren Beteiligten oder zu medizinischen Untersuchungen verriet sie bislang nicht.

Besonders froh ist die Realitydarstellerin darüber, dass ihr Sohn Ocean diesmal nicht mit im Auto saß. Ihre Sorge galt nach dem Unfall vor allem Hund Fendi: Der Vierbeiner habe ein Trauma davongetragen und stark gezittert, berichtete sie ihrer Community. Inzwischen gehe es ihnen beiden aber schon wieder besser. Der erneute Schreck führte Emely offenbar vor Augen, wie schnell sich das Leben verändern kann. An ihre Follower richtete sie deshalb einen eindringlichen Appell: "Passt auf euch auf, es ist immer wirklich nur eine Sekunde, die ALLES verändern kann", mahnte sie in ihrer Instagram-Story. Bekannt wurde Emely durch diverse Reality-TV-Formate. Auf Instagram nimmt sie ihre Community regelmäßig mit in ihren Alltag – und teilt dort eben nicht nur die schönen Momente.

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin

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Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, April 2025

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