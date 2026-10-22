Leigh-Anne Pinnock zieht kurz vor der Geburt die Notbremse

Nur noch wenige Wochen, dann wird Leigh-Anne Pinnock (35) zum dritten Mal Mutter – doch kurz vor dem großen Moment musste die Sängerin ihre Pläne über den Haufen werfen. Eigentlich hätte für sie ein Drehtag angestanden, an dem Inhalte für ihren neuen Song entstehen sollten. In einem Instagram-Clip zeigte Leigh-Anne ihren großen Babybauch, schüttelte den Kopf und machte deutlich, dass sie eine Pause braucht. Statt den geplanten Content-Tag durchzuziehen, blieb sie erschöpft im Bett. Ihren kurzfristigen Rückzug erklärte die Musikerin ihren Followern ganz offen: "Heute sollte ich eigentlich einen Content-Tag für meinen neuen Song haben, aber mein Körper sagt Nein. Ich fühle mich müde, unwohl und emotional... Noch drei Wochen. Heute entscheide ich mich für mich." Damit räumte Leigh-Anne ihrem Wohlbefinden diesmal bewusst Vorrang vor ihren beruflichen Plänen ein.

Auch in der Bildunterschrift zu ihrem Beitrag machte die Little-Mix-Sängerin deutlich, dass sie ihr gewohnt hohes Tempo diesmal ganz bewusst herunterfährt. "Manchmal ist es einfach so!! Ich war wie immer im Vollgasmodus, aber heute musste ich ganz klar NEIN sagen und liege seitdem im Bett", schrieb die Sängerin. In den Kommentaren erhielt sie dafür viel Zuspruch. Zahlreiche Follower lobten Leigh-Anne dafür, die Signale ihres Körpers ernst zu nehmen und sich die notwendige Ruhe zu gönnen. "Jaaa dazu, auf deinen Körper zu hören, Babe. Eine Schwangerschaft ist eine ganz schöne Sache", schrieb ein Follower. Ein anderer Nutzer meinte: "Ruhe ist das Beste, Diva." Auch die aufmunternden Worte "Du musst dich immer an die erste Stelle setzen!! Du schaffst das, Girl" fanden sich unter dem Beitrag.

Leigh-Anne und Andre Gray (35) sind bereits Eltern von Zwillingen im Alter von fünf Jahren. Nun steht die Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes unmittelbar bevor. Dass erneut Nachwuchs unterwegs ist, hatte die Sängerin erst im Juli öffentlich gemacht – mit einem Video aus einem Musikstudio, in dem sie ihre Babykugel in die Kamera hielt. "Während ein Kapitel endet, beginnt ein anderes." Bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Celebrity Traitors" soll Leigh-Anne bereits im dritten Monat schwanger gewesen sein. Laut Daily Mail verbarg sie ihren Bauch mit weiten Pullovern und großen Mänteln. Laut einer nicht genannten Quelle, die von der Daily Mail zitiert wird, war selbst die Produktion nicht eingeweiht: "Leigh-Anne war während der Dreharbeiten zu 'Celebrity Traitors' im dritten Monat schwanger. Sie beschloss, es geheim zu halten. Die Produktion wusste nichts davon, und sie verkündete die Neuigkeit nicht, während sie in Schottland war."

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Oktober 2026

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock zeigt ihren Babybauch

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Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock bei den Mobo Awards 2026 in Manchester