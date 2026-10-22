Christian Lells Mobbingvorwurf: Axel Schulz widerspricht ihm

Nach seinem Ende bei Promi Big Brother machte Ex-Fußballer Christian Lell (42) seinem Ärger Luft: Er habe sich von seinen Mitkandidaten gemobbt und ausgegrenzt gefühlt. Einer, der das Zusammenleben mit dem 42-Jährigen hautnah miterlebt hat, ist Axel Schulz (57). Gegenüber Promiflash räumt der Boxer zwar ein, dass Christian in der Gruppe tatsächlich außen vor blieb. Mit dem Begriff Mobbing will er allerdings nichts zu tun haben. Die anderen Bewohner hätten den Kontakt zu ihm ganz bewusst gemieden, weil Gespräche mit ihm aus ihrer Sicht schwierig gewesen seien. "Wir wollten einfach nicht mit ihm reden", stellt Axel unmissverständlich klar.

Warum es Funkstille gab, erklärt der ehemalige Profisportler ebenfalls im Interview mit Promiflash: "Man konnte mit ihm nicht vernünftig reden, weil er jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und so verdreht hat, wie es ihm gerade gepasst hat." Axel fällt ein hartes Urteil über den früheren FC-Bayern-Kicker: "Er ist wirklich kein angenehmer Mensch." Gleichzeitig zieht er eine klare Grenze, was Christians Anschuldigungen betrifft: "Aber Mobbing? Wenn es schon Mobbing ist, nicht mit jemandem reden zu wollen, dann sehe ich das anders." Aus seiner Sicht war die Distanz also keine Kampagne gegen Christian.

Statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, empfiehlt Axel seinem einstigen Mitbewohner einen Blick in den Spiegel. "Er sollte sich erst einmal selbst hinterfragen: Warum wollte keiner der 13 Bewohner mit ihm reden oder länger mit ihm zu tun haben?", merkt Axel im Gespräch mit Promiflash an. Abschließend fasst er zusammen: "Da sollte er bei sich selbst anfangen und überlegen, woran das gelegen haben könnte." Mit seiner Meinung über Christian ist Axel nicht allein. Auch seine Mitstreiter Kim Virginia Grey (31), Tessa Bergmeier (37), Gedeon Burkhard (57) und Co. äußerten sich kritisch.

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Joyn Axel Schulz mit Christian-Lell-Foto, Maurice Dziwak im Hintergrund

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026