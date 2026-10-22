Etwa fremdgegangen? Kevin Schäfer konfrontiert Marc Terenzi

In der aktuellen Staffel von The Power geraten Kevin Schäfer und Marc Terenzi (48) wegen eines möglichen Seitensprungs aneinander. Kevin wirft dem Sänger vor, im Oktober des vergangenen Jahres etwas mit ihm gehabt zu haben. Damals soll Marc ihm gesagt haben, dass er Single sei. In der Show habe der Musiker jedoch erklärt, bereits seit Juni mit seiner Freundin zusammen gewesen zu sein – also schon Monate vor der angeblichen Annäherung mit Kevin. Für den Realitystar ergibt sich daraus ein eindeutiges Bild: "Also hat er seine Freundin mit mir betrogen. Ganz einfach", schlussfolgert er. Marc widerspricht dieser Darstellung und erklärt, die Frau zu diesem Zeitpunkt lediglich gedatet zu haben.

Kevin bleibt im Gespräch jedoch hartnäckig: "Du hast mir an dem Abend was ganz anderes gesagt. Ich wusste nicht, dass du eine Freundin hast", wirft er Marc vor. Der Sänger hält dagegen: "Ich habe sie gedatet und ich wollte keine Beziehung haben. Dann hat sie gesagt: 'Ich warte auf dich.'" Als Kevin erneut darauf beharrt, dass Marc bereits seit Juni vergeben gewesen sei, fordert dieser ihn auf, das Thema zu beenden. Eine Erklärung dafür, warum er die andere Frau bei ihrem Treffen nicht erwähnt hatte, hat Marc offenbar nicht. "Ich weiß es nicht", gibt er schließlich zu. Kevin beendet daraufhin das Gespräch und zeigt sich fassungslos über die Situation. Im Einzelinterview stellt er klar: "Hätte er mir von vornherein gesagt, dass er eine Freundin hat, dann hätte ich das gar nicht gemacht. Punkt." Marc wiederum erklärt im Einzelinterview: "Ich weiß nicht, was er in dem ganzen Film, den er spielt, sagt. Ich spiele mit, scheißegal." Und weiter: "Denkst du, ich würde meine ganze Seele herausgeben für diese Show momentan? Nein. Ich spiele das alles vor. Ich versuche, Informationen herauszukriegen, und das war's." Eine eindeutige Klärung gelingt den beiden also nicht.

Schon das Aufeinandertreffen der beiden Männer hatte zu Beginn der Staffel für ordentlich Wirbel gesorgt. Als Kevin zusammen mit Cecilia Asoro (30) in die Show einzog und erfuhr, dass auch der Sänger mit dabei sein würde, reagierte er sichtlich aufgewühlt. Beim späteren Einzug von Marc fielen sich die beiden jedoch herzlich in die Arme, gaben sich Küsschen auf die Wangen und schienen sich über das Wiedersehen zu freuen. Im Gespräch mit Laura Peuker (26) und Franziska Temme (31) ließ Kevin anschließend zunächst nur durchblicken, dass zwischen ihm und Marc im vergangenen Jahr etwas vorgefallen sei. Erst als die beiden genauer nachhakten, bestätigte er die angebliche Affäre. Im Mittelpunkt des aktuellen Konflikts steht nun vor allem die Frage, ob Marc zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich bereits eine Beziehung hatte.

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Collage: Imago, Imago Collage: Marc Terenzi und Kevin Schäfer

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Instagram / priscilladilaura Marc Terenzi mit Freundin Priscilla DiLaura, Juni 2026

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Imago Kevin Schäfer bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026