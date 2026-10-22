Brenda Edwards spricht über ihre schmerzhafte Fehlgeburt

Brenda Edwards (57) hat ein lang gehütetes Kapitel ihres Lebens offengelegt: Die Sängerin und Moderatorin erwähnte in der ITV-Talkshow "Loose Women" zum ersten Mal öffentlich, dass sie vor der Geburt ihres Sohnes Jamal Edwards (†31) eine Fehlgeburt erlitten hatte. Gemeinsam mit Coleen Rooney (40), Kaye Adams, Janet Street-Porter und Ruth Langsford (66) sprach Brenda über die unterschiedlichen Wege der Frauen zur Mutterschaft. Dabei erklärte sie, wie sehr die bislang nicht öffentlich erwähnte Erfahrung ihre eigene Sicht auf Kinder geprägt habe. "Als das passierte, dachte ich wirklich: 'Oh mein Gott, das wäre so schön gewesen. Wie wäre es wohl gewesen, wenn ich keine Fehlgeburt gehabt hätte?' Deshalb sehe ich Kinder als einen Segen", erzählte sie.

Schon in jungen Jahren hatte Brenda genaue Vorstellungen davon, wie ihr späteres Familienleben aussehen sollte. "Als ich aufwuchs, sagte ich: 'Bis ich 27 bin, möchte ich einen Job haben, ich möchte einen Ehemann haben. Ich möchte zwei Kinder haben.' Es waren immer zwei Kinder. Ich wollte keine Fußballmannschaft oder so etwas", erinnerte sie sich. Tatsächlich kam der Nachwuchs früher als geplant: Mit 21 Jahren brachte sie ihren Sohn Jamal zur Welt, später folgte Tochter Tanisha. Geheiratet hat sie schließlich im Alter von 27 Jahren. Während des Gesprächs ordnete sie auch den Zeitpunkt der Fehlgeburt ein. "Ich war 21, als ich Jamal bekam, und dann Tanisha, und schließlich habe ich mit 27 geheiratet. Leider hatte ich eine Fehlgeburt, bevor Jamal kam", offenbarte Brenda. Wie lange vor der Geburt ihres Sohnes sie den Verlust erlitt, führte sie in der Talkshow nicht weiter aus.

Hinter Brendas starkem Kinderwunsch stand laut eigener Aussage auch ihre eigene traurige Familiengeschichte. Ihre Eltern starben, als sie erst vier Jahre alt war. Deshalb habe sie später selbst Kinder großziehen und mit ihnen mehr gemeinsame Zeit erleben wollen: "Ein Teil von mir wollte Kinder haben und sie großziehen, weil ich nicht von meiner Mutter und meinem Vater großgezogen wurde. Ich war vier, als meine Eltern starben, aber ich dachte irgendwie: 'Ich würde gerne über das Alter hinauskommen, das wir damals hatten.'" Einen weiteren schweren Verlust musste Brenda 2022 verkraften: Jamal starb im Alter von 31 Jahren infolge einer Herzrhythmusstörung. An seinem 36. Geburtstag im August teilte sie Kinderfotos auf Instagram und widmete ihrem verstorbenen Sohn rührende Worte. "Jamms, heute vor 36 Jahren wurdest du geboren, die Sonne schien hell, genau wie dein wunderschönes Lächeln", schrieb sie. Ihren Post beendete sie mit den bewegenden Zeilen: "Ich vermisse dich jede einzelne Sekunde, jeden einzelnen Tag!! Ich liebe dich, für immer und ewig."

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Getty Images Brenda Edwards im April 2022

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Getty Images Brenda Edwards bei der GRM Gala 2024 in London

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Instagram / jamaledwards Jamal Edwards und seine Mutter Brenda Edwards