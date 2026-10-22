Marlisa verrät: So krass wird "Forsthaus Rampensau Germany"

Marlisa Rudzio (37) stellt sich gemeinsam mit ihrem Partner William Raab dem Reality-Abenteuer und zieht mit ihm in die neue Staffel von Forsthaus Rampensau Germany. Im Promiflash-Interview bei Fame Fighting gibt sie jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwartet. Dabei nimmt sie den Mund ordentlich voll: "Das wird, glaube ich, die krasseste Staffel aller Zeiten", kündigt Marlisa an. Langeweile dürfte in den kommenden Folgen ihrer Meinung nach nicht aufkommen. Ihre Einschätzung fällt sogar noch deutlicher aus: Die neue Staffel hält sie für heftiger als die aktuelle Ausgabe von Das Sommerhaus der Stars.

Dass es im Forsthaus ordentlich zur Sache geht, führt Marlisa auch auf die prominente Besetzung zurück. "Ich meine, ihr habt den Cast gesehen. Ich würde sagen, es ist so ein krasser Cast", schwärmt sie gegenüber Promiflash. "Es ist alles mit dabei. Die Storylines sind extrem krass, von emotional über Drama bis Sex und Fun, es ist wirklich alles mit dabei", verspricht die Influencerin. Besonders ein Aspekt scheint ihr im Gedächtnis geblieben zu sein: die intimen Ereignisse am Set. Diese zogen für Marlisa sogar einen Vergleich mit einem weiteren Realityformat nach sich. "Ich habe manchmal gedacht, ich bin wieder bei Ex on the Beach", erzählt sie.

Für Gesprächsstoff rund um mögliche Techtelmechtel im Forsthaus hatte zuvor bereits Laurenz Pesch (25) gesorgt. Er behauptete, seine Ex-Freundin Brenda Brinkmann (23) und sein ehemaliger Freund Gigi Birofio (27) hätten während der Dreharbeiten erneut miteinander geschlafen. Gegenüber Promiflash sprach Laurenz sogar von enttäuschtem Vertrauen und machte deutlich, dass er keinen Kontakt mehr zu seinem früheren Kumpel haben wolle. Ob sich die Vorwürfe in den kommenden Folgen bestätigen, bleibt abzuwarten. Marlisa lässt zumindest durchblicken, dass es reichlich intime Momente zu sehen geben wird: "Erzählen darf ich leider nichts, dafür müsst ihr das Forsthaus schauen. Aber es gab sehr viel Sex."

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Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

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Imago Marlisa Rudizo aka Mrs. Marlisa und William Raab bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026