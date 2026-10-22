Marlisa Rudzio verrät: "Forsthaus"-Sex kostete sie Schlaf

Schlafmangel im Reality-TV hat offenbar nicht immer mit langen Drehtagen zu tun: Marlisa Rudzio (37) zieht gemeinsam mit ihrem Partner William Raab in die neue Staffel von Forsthaus Rampensau Germany – und dort bekam sie nachts mehr mit, als ihr lieb war. Denn das Liebesleben ihrer Mitbewohner machte vor dünnen Wänden nicht halt. Im Promiflash-Interview nimmt der Social-Media-Star kein Blatt vor den Mund: "Mir persönlich als Privatperson ist es zu viel. Ich finde, man muss nicht immer überall Sex haben. Und auch so, wie es da zelebriert wurde, sag ich mal, war es schon sehr krass." Dass es in der Show zur Sache gehen würde, hatte sie bereits zuvor gegenüber Promiflash angedeutet. Wie unmittelbar sie die intimen Momente ihrer Mitstreiter allerdings mitbekommen würde, damit hatte sie wohl nicht gerechnet.

Dass sich im Forsthaus kaum etwas verheimlichen ließ, lag schlicht an den räumlichen Gegebenheiten. "Es hat mir meinen Schlaf gekostet, weil das Forsthaus ist sehr klein, es ist sehr hellhörig. Man hört alles. Man bekommt alles mit, was im nächsten Raum passiert", schildert die Influencerin. Ohrenstöpsel hätte Marlisa vermutlich in diesem Moment mit Kusshand entgegengenommen. Sie schildert nämlich weiter: "Wenn jemand atmet, kriegt man es mit. Und das ist schon sehr, sehr schwierig." Namen nennt Marlisa keine – welche Bewohner gemeint sind und um welche Nacht es konkret ging, lässt sie offen. Klar wird in ihren Aussagen aber, dass die Erlebnisse sie beschäftigt haben und sie das Thema Sex im Forsthaus lieber vermieden hätte.

Für Gesprächsstoff rund um die Staffel sorgen unterdessen auch Gigi Birofio und Brenda Brinkmann (23). Brendas Ex-Freund Laurenz Pesch (25) hatte öffentlich gemacht, dass zwischen den beiden während der Dreharbeiten erneut etwas gelaufen sein soll. Nach seiner Darstellung kam das Ganze für ihn besonders überraschend, weil er und Gigi sich zuvor gerade erst wieder versöhnt hätten. Danach habe er mit seinem einstigen Freund nichts mehr zu tun haben wollen. Ob und wie sich die Situation in den Folgen wiederfindet, wird sich zeigen. Marlisas Schilderung der hellhörigen Nächte bezieht sich jedenfalls auf keine konkreten Personen. Fest steht nur: Das Forsthaus ist klein, die Wände sind dünn, und ausgeschlafen wirkt dort offenbar niemand.

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Imago Marlisa Rudzio und William Raab bei Katy s X-Mas Wonderland 2025 in der Wolkenburg Köln

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025