"Doctor Who"-Star Noel Clarke vor Gericht angeklagt

Noel Clarke (50) hat die sechs gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten zurückgewiesen. Der Schauspieler erschien am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, vor dem Westminster Magistrates' Court in London und plädierte in sämtlichen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Dem 50-jährigen Doctor Who-Darsteller werden zwei sexuelle Übergriffe, drei Fälle von Voyeurismus und ein Fall von Exhibitionismus vorgeworfen. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen 2007 und 2016 ereignet haben und insgesamt fünf Frauen betreffen. Das Verfahren ist damit noch nicht abgeschlossen: Der 50-Jährige soll am 18. November erneut vor Gericht erscheinen, dann vor dem Southwark Crown Court. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für Noel selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Der Schauspieler hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurückgewiesen.

Der Anklage waren längere Ermittlungen vorausgegangen. Diese begannen den Angaben zufolge im September 2025. Im selben Monat wurde im Zusammenhang mit dem Verfahren ein Mann festgenommen, der zu diesem Zeitpunkt lediglich als Ende 40 beschrieben wurde. Außerdem wurden Polizisten dabei fotografiert, wie sie Noels Haus mit mehreren Kisten verließen. Welche konkreten Umstände den einzelnen Anklagepunkten zugrunde liegen, wurde bislang nicht im Detail öffentlich gemacht. Vor dem Westminster Magistrates' Court äußerte sich Noel über seine Plädoyers hinaus nicht zu den Anschuldigungen.

Bekannt wurde Noel vor allem durch seine Rolle als Mickey Smith in der BBC-Serie "Doctor Who". Seine Figur war der Freund von Rose Tyler, die von Billie Piper (44) gespielt wurde. Der Schauspieler gehörte von 2005 bis 2010 zur Produktion. Bereits vor fünf Jahren hatten 20 Frauen gegenüber The Guardian Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Dabei ging es unter anderem um unerwünschte Berührungen, sexuelles Fehlverhalten und Mobbing. Zudem stand der Vorwurf im Raum, am Set von "Doctor Who" sei es zu sexueller Belästigung oder unangemessenen Berührungen gekommen. Noel wies diese Anschuldigungen damals entschieden zurück und zog gegen die Zeitung vor Gericht. Seine Verleumdungsklage gegen The Guardian verlor er allerdings im vergangenen Jahr, nachdem mehr als ein Dutzend Frauen ausgesagt hatten. Aufgrund dessen wurde er dazu verpflichtet, drei Millionen Pfund zu den Rechtskosten des Blattes beizutragen.

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Imago Noel Clarke bei den Glamour Awards 2009 in den Berkeley Square Gardens in London

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Imago Noel Clarke trifft am Royal Courts of Justice in London ein

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Getty Images Billie Piper bei der Premiere von "Wednesday" Staffel 2 in London, Juli 2025

Wie findet ihr es, dass Noel Clarke die Vorwürfe vor Gericht in allen Punkten zurückweist? Das ist sein gutes Recht – bis zu einem Urteil gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Angesichts der vielen Anschuldigungen bleibt bei mir trotzdem ein mulmiges Gefühl. Entscheidend wird sein, was im weiteren Verfahren ans Licht kommt. Ergebnis anzeigen