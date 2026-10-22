Gespräche in Rust: Folgt "Immer wieder sonntags"-Comeback?

Gibt es doch noch ein Comeback für Immer wieder sonntags? Stefan Mross (50) hat seine Fans mit einem Lebenszeichen aus dem Europa-Park in Rust aufhorchen lassen. Am Dienstag meldete sich der Moderator gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger auf Instagram von genau jenem Ort, an dem die im September eingestellte Sendung über viele Jahre hinweg aufgezeichnet wurde. Dass der Aufenthalt kein reiner Zufall ist, deutete er zumindest an: "Wir haben hier ein paar Gespräche. Ob das mit 'Immer wieder sonntags' zu tun hat, kann ich euch nicht sagen. Aber wir sind in Rust", erklärte er auf der Plattform. Anschließend legte der Schlagerstar mit einer weiteren vielsagenden Bemerkung nach: "Alles ist möglich, aber nichts ist fix." Eine Rückkehr der beliebten Sonntagssendung bestätigte er damit zwar nicht, seine Worte lassen die Möglichkeit einer Fortsetzung jedoch ausdrücklich offen.

Eigentlich hatte sich der Musiker in dem Video aus einem ganz anderen Grund an seine Community gewandt. Er sprach über kurzfristig abgesagte Konzerte und entschuldigte sich bei seinen Anhängern für die geplatzten Termine. "Gesundheit geht vor. Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit", betonte er in dem Beitrag. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand machte der Trompeter dabei nicht. Auch zu einer möglichen Zukunft von "Immer wieder sonntags" blieb Stefan vage. Weder kündigte er neue Folgen an noch nannte er einen denkbaren Ausstrahlungstermin. Trotzdem sorgte allein der Drehort für reichlich Gesprächsstoff im Netz. Ob die Termine in Rust tatsächlich mit der Sendung zusammenhängen oder einen völlig anderen Anlass haben, ließ der Moderator bewusst unbeantwortet. Der Abstecher nach Rust dürfte diese Hoffnungen nun neu befeuert haben.

Das Ende von "Immer wieder sonntags" hatte zuletzt für reichlich Zündstoff zwischen Stefan und dem SWR gesorgt. Ende September sprach der Moderator in der "Stefan-Raab-Show" über interne Details, die seiner Darstellung zufolge nach Gesprächen an die Öffentlichkeit gelangt waren. Dabei kritisierte er deutlich, dass Informationen beim Sender offenbar nicht vertraulich geblieben seien. Rückhalt findet Stefan in seinem Privatleben bei Eva, mit der er seit vier Jahren liiert ist. Nach dem Verlust mehrerer eigener Angehöriger hat er auch zur Familie seiner Partnerin eine enge Bindung aufgebaut. Gemeinsam besuchen die beiden regelmäßig Evas Großmutter, die an Demenz erkrankt ist. Diese gemeinsamen Begegnungen bewegen den Musiker besonders, da sie Erinnerungen an seine verstorbene Mutter in ihm hervorrufen.

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Imago Stefan Mross bei "Immer wieder Sonntags" im Europapark Rust, August 2025

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ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

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Instagram / stefan.mross Eva Luginger und Stefan Mross, November 2024

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