Nicholas Ofczarek leidet seit 30 Jahren an MS-Erkrankung

Nicholas Ofczarek spricht erstmals ausführlich über eine Krankheit, die ihn schon fast drei Jahrzehnte begleitet: Der österreichische Schauspieler leidet an Multipler Sklerose. Die Diagnose bekam er mit 27 Jahren, kurz nachdem seine Tochter zur Welt gekommen war. Im Interview mit dem österreichischen Magazin Fleisch schildert er nun, wie sich die unheilbare Krankheit auf seinen Alltag und seine Arbeit am Burgtheater auswirkt. Besonders der Weg zu seinem Arbeitsplatz kann für Nicholas bereits zur Hürde werden. "Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen", berichtet er offen. Wie heftig die Beschwerden ausfallen, lässt sich dabei kaum planen: Laut dem Schauspieler hängt es vom Wetter ab, von Stress und davon, wie seine Tagesform gerade ist. Trotz dieser wechselnden Voraussetzungen steht Nicholas weiterhin auf der Bühne und übernimmt am Burgtheater große Rollen.

Die körperlichen Grenzen haben auch verändert, wie Nicholas seine Rollen anlegt. "Früher war ich ein körperbetonter Schauspieler. Die Umstände haben mich zu einem sprachbetonteren Schauspieler gemacht", erklärt der Burgtheater-Schauspieler gegenüber Fleisch. Bei seiner Arbeit und im Umgang mit der Erkrankung kann er auf den Rückhalt seiner Familie zählen. Vor allem seine Frau ist für ihn eine wichtige Stütze, wenn ihn Zweifel überkommen – etwa wegen seines veränderten Gangs oder weil sein Körper nicht mehr alles mitmacht. Ihren Zuspruch hat Nicholas noch genau im Ohr: "Du bist so viel mehr als dein Gang, wenn du auf die Bühne gehst." Diese Unterstützung hilft ihm dabei, sich nicht allein über seine Einschränkungen zu definieren. Zugleich versucht der Schauspieler selbst, den Folgen der Multiplen Sklerose entgegenzuwirken. Dafür setzt er auf bewusste Ernährung, regelmäßiges Training und einen insgesamt achtsameren Lebensstil.

An den Moment der Diagnose erinnert sich der Theaterstar bis heute genau. "Das Erste, was meine Ärztin damals gesagt hat, war: Du weißt schon, das ist unheilbar", erzählt er dem Magazin Fleisch. Mit seiner Offenheit will Nicholas nun besonders jüngeren Betroffenen eine Perspektive geben. Trotz Krankheit könnten sie ihre Ziele erreichen, betont er. Als Erfolgsgeschichte möchte der Schauspieler seinen Weg jedoch nicht bezeichnen, schließlich ist er weiterhin unheilbar krank. Seine Haltung bringt er so auf den Punkt: "Die Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung." Auch beruflich schaut er zuversichtlich nach vorn: "Ich habe Energie und große Freude an meiner Arbeit, noch immer. Ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft." Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie kann unter anderem Bewegungsstörungen, Muskelschwäche und starke Erschöpfung auslösen, wobei die Beschwerden von Person zu Person sehr unterschiedlich ausfallen.

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Imago Nicholas Ofczarek bei der Lesung "Die Fackel – eine andere Schubertiade"

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Imago Nicholas Ofczarek bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt in Hamburg

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Imago Nicholas Ofczarek bei der Premiere von "Der Räuber Hotzenplotz" im Zoo Palast in Berlin

Nicholas Ofczarek sagt: Eine MS-Diagnose ist kein Ende, sondern ein Aufruf zur Veränderung. Wie seht ihr seine Botschaft? Genau richtig – seine Zuversicht kann vielen Menschen Kraft geben. Ein starker Gedanke, auch wenn jeder Umgang mit einer unheilbaren Krankheit ganz individuell ist. Ergebnis anzeigen