Louis Walsh zieht nach Herzinfarkt eine Reality-TV-Grenze

Louis Walsh (74) hat genug vom Reality-TV: Der Musikmanager schließt eine Teilnahme an weiteren Formaten dieser Art künftig aus – allen voran am britischen Dschungelcamp "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!". Gegenüber dem Heat Magazine erklärte der frühere The X Factor-Juror, dass sein Gesundheitszustand solche körperlich wie psychisch fordernden Shows nicht mehr zulasse. "Ich würde nicht in den Dschungel gehen. Meine Gesundheit ist nicht gut genug", stellt der Musikmanager klar. Damit reagiert Louis auch auf seine schwierigen Erfahrungen bei Celebrity Big Brother im Jahr 2024. Während seiner Zeit im TV-Container bekam er starke Angstzustände und musste von Sanitätern versorgt werden. Sein Arzt äußerte später sogar die Vermutung, dass der Ire in der Sendung einen leichten Herzinfarkt erlitten haben könnte. Eine Erfahrung, die bei ihm offenbar bis heute nachwirkt und ihn nun zu einem Schlussstrich bewogen hat.

Auf seine Wochen im Container blickt der Ire alles andere als gern zurück. Auf die Frage, ob er die Zeit genossen habe, antwortete er dem Heat Magazine knapp: "Nein. Ich dachte, es würde Spaß machen, aber das tat es nicht", sagt er gegenüber Heat Magazine. Der TV-Star räumt zudem ein, dass vor allem die Gage den Ausschlag für seinen Einzug gegeben habe. "Ich hatte Angstzustände und musste die Sanitäter rufen. Mein Arzt glaubt, dass ich dort einen leichten Herzinfarkt hatte. Ich habe es wegen des Geldes gemacht, aber ich hätte es nicht tun sollen", erklärt Louis. Auch ein Comeback bei einer möglichen Neuauflage von "The X Factor" kommt für ihn nicht infrage – als Grund nennt er sein Alter und zweifelt daran, dass Simon Cowell (67) überhaupt bei ihm anklopfen würde. "Ich werde es nicht machen, weil ich wahrscheinlich zu alt bin. Das Geld ist gut, sie zahlen gut. Ich glaube nicht, dass Simon mich fragen wird", meint er.

Bei "Celebrity Big Brother" war Louis 2024 nicht allein: Auch seine enge Freundin und frühere "The X Factor"-Kollegin Sharon Osbourne (74) zog zeitweise als Gast in den britischen TV-Container ein. Louis litt während des Formats unter heftigen Angstzuständen und benötigte medizinische Unterstützung. Dass es sich dabei möglicherweise um einen leichten Herzinfarkt gehandelt haben könnte, ordnete sein Arzt erst im Nachhinein ein. Schon zuvor hatte der Musikmanager mit einer ernsten Diagnose umgehen müssen: Bei ihm war die seltene Blutkrebserkrankung Waldenström-Makroglobulinämie festgestellt worden. 2024 erklärte er, die Krankheit sei behandelbar und befinde sich in Remission. "Ich habe nicht gemerkt, dass ich es hatte, bis ich ins Mater-Krankenhaus ging, um mich untersuchen zu lassen. Mir wurde gesagt, es sei in Ordnung, es sei behandelbar. Ich bin in Remission und mir geht es gut", berichtete er damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Stuart C. Wilson Louis Walsh bei den Music Industry Trust Awards 2015

Anzeige Anzeige

Tim P. Whitby/Getty Images Louis Walsh, Ex-"The X Factor"-Juror

Anzeige Anzeige

Tim P. Whitby/Getty Images Louis Walsh, TV-Bekanntheit