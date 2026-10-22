Prinzessin Leonor übernimmt ihren ersten Solo-Termin

Ein historischer Meilenstein für Prinzessin Leonor (20): Am Freitag, den 23. Oktober 2026, feiert die spanische Thronfolgerin in Oviedo eine bedeutende Premiere und absolviert ihren ersten offiziellen Solo-Auftritt. Im geschichtsträchtigen Hotel Reconquista wird die 20-Jährige die diesjährigen Träger der Prinzessin-von-Asturien-Preise willkommen heißen. Diesmal muss sie die Aufgabe laut El Confidencial ganz ohne die Unterstützung von König Felipe VI (58), Königin Letizia (54) oder ihrer Schwester Infantin Sofia (19)meistern. Indem sie diesen zentralen Termin im königlichen Terminkalender eigenverantwortlich übernimmt, demonstriert Leonor ihre wachsende Rolle im Staatsgefüge und rückt weiter ins Zentrum der Krone. Bei den zentralen Veranstaltungen rund um die Preisvergabe wird die Prinzessin anschließend wieder gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester auftreten. Der Solo-Empfang gilt dennoch als bedeutender Schritt in der öffentlichen Rolle der jungen Thronfolgerin.

Die feierlichen Tage in Asturien beginnen bereits am Donnerstag, dem 22. Oktober, mit einem gemeinsamen Auftritt der gesamten spanischen Königsfamilie beim 34. Konzert der Prinzessin-von-Asturien-Preise. Am darauffolgenden Freitagvormittag steht für die vier Royals ein getrenntes Programm an: Leonor und Sofia widmen sich den Absolventen, die mit den Studienabschlusspreisen 2025 der Universität Oviedo geehrt wurden. Zeitgleich übernehmen König Felipe und Königin Letizia den Empfang der Träger der Asturien-Medaillen sowie der ausgezeichneten Ehrenbürger des Jahres 2026. Im Anschluss folgt Leonors Empfang ohne ihre Familie, ehe am Abend die große Preisverleihung ansteht. Den Abschluss bildet am Samstag, den 24. Oktober, ein gemeinsamer Termin in Llanes. Dort zeichnet die komplette Königsfamilie die Fischereibruderschaft Santa Ana de Llanes als vorbildliche Gemeinde Asturiens aus. Für die Royals bedeutet der Oktober in Asturien damit erneut ein dicht gefülltes Programm.

Mit diesem Solo-Auftritt tritt Leonor direkt in die Fußstapfen ihres Vaters. Auch König Felipe übernahm im Jahr 1988 bei der feierlichen Vergabe erstmals eigenständig Aufgaben – damals im selben Alter von 20 Jahren. Unter den diesjährigen Preisträgern befindet sich zudem ein globaler Megastar: Der argentinische Fußballstar Lionel Messi (39) wird mit dem prestigeträchtigen Sportpreis geehrt. Die Kronprinzessin wird dem Weltmeister die Auszeichnung während der großen Gala persönlich überreichen. Für die eigentliche Verleihung ist zudem Infantin Sofia angekündigt. Nach ihrem besonderen Termin ohne Begleitung steht die Thronfolgerin also wieder gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester und ihren Eltern im Rampenlicht. Die Prinzessin-von-Asturien-Preise werden jedes Jahr in verschiedenen Kategorien vergeben und zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen Spaniens.

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Imago Kronprinzessin Leonor in Saragossa 2026

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Imago Prinzessin Leonor beim Sommerempfang der Königsfamilie im Marivent-Palast in Palma de Mallorca

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IMAGO / Europa Press Prinzessin Leonor in Navarra