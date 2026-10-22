Eric Dane ignorierte zunächst dieses auffällige ALS-Symptom

Ausgerechnet bei einem entspannten Sushi-Essen mit seinen Töchtern tauchten bei Eric Dane (†53) die ersten ALS-Warnzeichen auf. Plötzlich kribbelte seine rechte Hand, die Finger fühlten sich taub an, und die Essstäbchen ließen sich nicht mehr führen. Der Schauspieler beschreibt die Szene in seinen posthum erscheinenden Memoiren "Book of Days: A Memoir in Moments", aus denen People vorab einen Auszug veröffentlichte. Der Darsteller aus "Grey's Anatomy" wischte den Vorfall zunächst beiseite. "Irgendeine seltsame Nervensache, denke ich. Ich schüttele es ab. Wahrscheinlich schreibe ich zu viele Nachrichten", heißt es im Buch. Rund drei Wochen später kam das Problem mit voller Wucht zurück: Eric konnte die Stäbchen gar nicht mehr halten. Ab diesem Moment war das Symptom nicht mehr zu ignorieren.

Danach begann für Eric eine zermürbende Odyssee durch Arztpraxen. Zuerst suchte er einen Handspezialisten auf, der ihn weiterverwies, später folgten mehrere Neurologen. Wie mühsam das war, erzählte er 2025 in einem Interview mit Diane Sawyer (80): "Also ging ich zu einem Handspezialisten, der mich zu einem anderen Handspezialisten schickte. Ich ging zu einem Neurologen, und der Neurologe schickte mich zu einem anderen Neurologen, der sagte: "Das übersteigt meine Gehaltsklasse bei Weitem."" Erst nach neun Monaten stand das Ergebnis fest: Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Im April 2025 ging Eric mit der Diagnose an die Öffentlichkeit. Seine Memoiren, die im November 2026 erscheinen sollen, handeln neben der Krankheit auch von seinen Suchtproblemen und seiner Scheidung.

Auch nach der Diagnose setzte sich Eric für die Aufklärung über ALS und die Forschung ein. Am 19. Februar 2026 starb Eric im Alter von 53 Jahren. Der Sterbeurkunde zufolge war Atemversagen die unmittelbare Ursache, ALS wird als Grunderkrankung genannt. Wie seine Familie mitteilte, war der Schauspieler aus "Euphoria" in seinen letzten Tagen nicht allein: Gute Freunde, seine Ex-Frau Rebecca Gayheart (55) und die Töchter Billie Beatrice und Georgia Geraldine waren bei ihm. Die beiden Mädchen waren laut Familie stets das Zentrum seines Lebens.

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Getty Images Eric Dane bei der Premiere von HBOs "Euphoria" im Cinerama Dome in Hollywood, 4. Juni 2019

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane in Los Angeles, Juni 2017

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Getty Images Rebecca Gayheart, Eric Dane, ihre gemeinsamen Töchter, Kimberly Van Der Beek und James Van Der Beek auf Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles, 2017