GZSZ-Star Iris Mareike Steen hatte Verkehrsunfall in Namibia

Urlaubsschreck auf staubiger Piste: Iris Mareike Steen (34) und ihr Ehemann Kevin sind in Namibia bei voller Fahrt in einen Verkehrsunfall geraten, als an ihrem Leihwagen plötzlich ein Reifen platzte. Es passierte während einer Tour fernab der Städte, nach eigenen Angaben bei rund einhundertzwanzig Stundenkilometern. Mitten im Urlaub, mitten im Nirgendwo und doch mit glimpflichem Ausgang. Iris teilte das Drama direkt mit ihren Followern und zeigte in ihrer Instagram-Story das Foto des völlig zerfetzten Hinterreifens. "Wir hatten wirklich Glück", schrieb die Schauspielerin gegenüber RTL. Was als Traumreise begann, wurde für einen Moment zum Adrenalinschub auf offener Straße.

Die Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin und ihr Mann waren dem deutschen Winter entflohen, als das Paar in der Weite Namibias von der Panne überrascht wurde. Iris schilderte, die Gegend sei "nicht ganz ungefährlich" gewesen, doch es sei alles gut gegangen. Während die Serienbekannte sich selbst als "eher Team Nervenbündel" beschreibt, blieb Kevin die Ruhe selbst: Er machte sich an den beschädigten Wagen, wechselte den Reifen und brachte das Duo wieder sicher auf Kurs. Die Szene hielt Iris mit einem Handyfoto fest – der zerschlissene Gummi als deutlicher Beweis für den Schreckmoment. Ihr nüchternes Fazit nach der Aktion: Namibia halte so etwas offenbar öfter bereit, "nochmal brauche ich es trotzdem nicht."

Abseits des Asphalt-Schocks genießt Iris die Auszeit mit ihrem Mann, mit dem sie seit Jahren gemeinsam durchs Leben geht. Die Schauspielerin zeigt auf Social Media sonst gern sonnige Einblicke aus dem Urlaub: rote Dünen, endlose Horizonte, abendliche Stopps mit Blick in den Sternenhimmel. Freunde und Fans kennen Iris als jemanden, der unterwegs lieber Erinnerungen sammelt als Souvenirs, während Kevin im Hintergrund häufig der Praktische ist, der organisiert, schraubt und die Nerven behält. Nach der Panne wollen beide die gemeinsame Zeit nun erst recht auskosten: entspannte Stunden zu zweit, lange Fahrten mit Blick auf die Landschaft und zwischendurch ein Lächeln über den Moment, der sie kurz durchgerüttelt hat und am Ende doch noch enger zusammengerückt wirken lässt.

RTL / Anna Riedel GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen

Instagram / irismareikesteen Iris Mareiek Steen im April 2023

Frederic / Future Image / ActionPress Iris Mareike Steen und ihr Mann Kevin