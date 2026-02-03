Lilly hat Rückfall in GZSZ: Iris Mareike Steen über Bulimie

In der beliebten RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten wird es emotional und tiefgründig. Lilly Seefeld, gespielt von Iris Mareike Steen (34), erleidet nach vielen Jahren Stabilität einen Rückfall in ihre Bulimie. Diese sensible Storyline basiert auf belastenden Ereignissen, mit denen Lilly in ihrer Rolle konfrontiert wird. "Gerade beim ersten Rückfall habe ich sehr intensiv an die 'kleine Lilly' zurückgedacht. Der Kampf mit sich selbst und die dennoch vertrauten Abläufe – das hat auf jeden Fall etwas mit mir gemacht", erzählte die Schauspielerin in einem Interview mit RTL. Für Iris ist es besonders wichtig, das Thema realistisch darzustellen, da Essstörungen auch nach Jahren der Stabilität erneut auftreten können.

Die Macher der Serie greifen damit eine Geschichte wieder auf, die viele Fans noch aus dem Jahr 2013 kennen. Schon damals kämpfte Lilly in GZSZ gegen eine Essstörung, suchte Hilfe und schien ihren Weg aus der Krankheit gefunden zu haben. Jetzt zeigen schlaflose Nächte, Albträume, Überforderung und der verzweifelte Versuch, sich mit Arbeit zu betäuben, wie schnell vertraute Abläufe wiederkehren können: Lilly erleidet einen bulimischen Rückfall. Iris erklärt im Interview, sie finde es "großartig", dass diese Storyline erneut erzählt wird, weil Essstörungen "immer relevant" seien und "wahnsinnig viele Menschen" betreffen. Für die realistische Darstellung arbeitet das Team erneut eng mit dem Berliner Verein "Dick & Dünn" zusammen und kooperiert zur Ausstrahlung mit dem Hilfsangebot des BIÖG, um auf konkrete Unterstützung für Betroffene hinzuweisen.

Für Iris selbst ist die Rückkehr zu dieser Thematik mit vielen Erinnerungen verknüpft – an die alte Storyline, aber auch an Reaktionen aus ihrem Umfeld. Die Schauspielerin berichtet, dass sie damals unzählige Nachrichten von Zuschauerinnen und Zuschauern erhielt, die sich in Lillys Kampf wiederfanden und sich daraufhin Hilfe suchten. "Es hat mich sehr berührt, wie viele Menschen sich in dieser Story wiedergefunden haben", sagt Iris im RTL-Interview und betont, wie verantwortungsvoll sie mit dem Thema umgehen möchte. Privat hat sie durch Menschen in ihrem Umfeld eine feine Sensibilität für Essstörungen entwickelt und freut sich, wenn Betroffene ihr Vertrauen schenken. Vor der neuen Geschichte hat Iris "riesengroßen Respekt", zugleich genießt sie es, intensive, herausfordernde Szenen zu spielen – und hofft, dass Lilly auf ihrem langen, harten Weg zur Besserung von vielen Fans begleitet wird. Die GZSZ-Folge 8.452 "Rückfall" läuft heute um 19:40 Uhr bei RTL.

RTL / Anna Riedel GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen

RTL Iris Mareike Steen als Lilly in einer Szene von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Schauspielerin