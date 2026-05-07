Iris Mareike Steen legt eine mehrmonatige "GZSZ"-Pause ein

Für GZSZ-Fans gibt es gerade eine traurige Nachricht: Iris Mareike Steen (34) legt eine zweimonatige Pause bei der RTL-Kultserie ein. Das ist die längste Auszeit, die sie seit ihrem Einstieg vor fast 16 Jahren als Lilly am Kolle-Kiez eingelegt hat. Am 30. April hatte die Schauspielerin ihren letzten Drehtag, bevor sie den Kiez vorerst hinter sich lässt. Ihre Paraderolle ruht also für zwei ganze Monate. Gegenüber RTL verriet Iris, dass sie die Auszeit noch gar nicht richtig realisiert habe: "GZSZ gehört so sehr zu meinem Leben, dass es sich ganz merkwürdig anfühlt, zwei Monate komplett raus zu sein."

Sie wird die Zeit aber alles andere als untätig verbringen. In den kommenden Wochen wartet ein neues und offenbar noch geheimes Projekt auf sie. Details will die Schauspielerin, die bereits beide Eltern verloren hat, noch nicht preisgeben, nur so viel: "Es verbindet auf jeden Fall auch meine Leidenschaften zum Schauspiel und zur Musik miteinander." Darüber hinaus stehen mehrere Musikauftritte auf dem Plan – unter anderem gemeinsam mit der Band Unheilig. Auch wenn ihr die Kolleginnen und Kollegen am Set fehlen werden, will Iris ihnen auf Instagram weiter folgen: "Sobald ich auf Instagram irgendwelche Eindrücke von Kolleginnen und Kollegen am Set sehe, wird es mir ein bisschen wehtun, nicht Teil davon zu sein", gab sie zu.

Iris ist seit fast 16 Jahren fester Bestandteil von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und spielt dort die Rolle der Lilly, die immer wieder mit einer Essstörung zu kämpfen hat. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin verfolgt sie schon länger eine Karriere als Musikerin – und freut sich nun, beiden Leidenschaften gleichzeitig nachgehen zu können. Die zwei Monate sieht sie dabei keineswegs als Belastung, sondern als Chance: "Für mich werden die zwei Monate ganz sicher ein kleines Abenteuer und das ist etwas sehr Schönes", resümierte die Schauspielerin voller Vorfreude.

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RTL / Anna Riedel GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen

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RTL+ Iris Mareike Steen als Lilly bei "GZSZ".

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AEDT / ActionPress Iris Mareike Steen im Juni 2023 in Berlin