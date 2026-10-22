Nach rund 90 Kilo weniger: John Goodman ist nun ständig kalt

John Goodman (74) hat über eine ungewöhnliche Folge seiner Gewichtsabnahme gesprochen: Seit er rund 90 Kilogramm verloren hat, friert der Schauspieler nach eigenen Angaben fast ständig. Im Interview mit The New Yorker erklärte der "Roseanne"-Star, dass mehrere Faktoren zu seinem anhaltenden Kältegefühl beitragen. Dazu zählte er eine Magenoperation, eine Anämie und den Verlust der isolierenden Fettschicht unter seiner Haut. "Ich hatte eine Operation am Magen. Aber ich bekam auch eine Anämie und verlor eine Fettschicht unter meiner Haut, und mir ist ständig kalt", schilderte er dem Magazin. Genauere Angaben zu dem Eingriff machte John nicht. Wann die Operation stattfand und um welche Art von Eingriff es sich handelte, ließ er offen.

Der Weg zu seinem heutigen Gewicht war für John alles andere als einfach. Zeitweise wog der Schauspieler fast 180 Kilogramm und nahm nach erfolgreichen Abnehmphasen immer wieder zu. Wenn die Pfunde innerhalb weniger Monate purzelten, belohnte er sich anschließend mit Bier und fiel in alte Gewohnheiten zurück, wie er gegenüber ABC News erzählte. Dauerhaft gelang ihm die Veränderung schließlich mit Unterstützung von Promitrainer Mackie Shilstone. Statt auf radikale Diäten zu setzen, integrierte John regelmäßige Bewegung in seinen Alltag, orientierte sich an der mediterranen Küche und reduzierte seinen Zuckerkonsum deutlich. Besonders gern geht er mit seinen Hunden ausgedehnt spazieren. Zeitweise hielt er sich außerdem mit Boxtraining fit. Ein weiterer wichtiger Schritt war der Verzicht auf Alkohol: Seit 2007 trinkt der Hollywoodstar nach eigenen Angaben keinen Tropfen mehr.

Wie stark sich John inzwischen verändert hat, wurde im August 2026 deutlich. Damals begegnete der Schauspieler in einem US-Supermarkt zufällig seinem Kollegen David DeLuise (54). Auf einem später auf Instagram veröffentlichten Selfie war der "The Big Lebowski"-Star kaum wiederzuerkennen. Auf sein Leben ohne Alkohol und andere Suchtmittel blickt John inzwischen dankbar zurück. "Es war großartig zu sehen, dass es ein Leben gab, in dem ich nichts einnehmen musste, um es genießen zu können", sagte er im Interview. Trotz der Veränderungen hat sich der Schauspieler seinen Humor bewahrt. Im Gespräch mit dem Magazin sprach er offen über seine persönlichen Baustellen und nahm dabei auch die Nebenwirkungen seines Gewichtsverlusts mit einer gehörigen Portion Selbstironie aufs Korn.

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Getty Images John Goodman im Juni 2023

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Instagram / daviddeluise David DeLuise und John Goodman im Supermarkt, 2026

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John Goodman im Dezember 2021 in Los Angeles