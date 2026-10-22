Mit alter Besetzung? Disney gibt "Glee"-Reboot in Auftrag

Die Musicalserie Glee kehrt zurück: Disney+ und Hulu haben offiziell grünes Licht für eine Neuauflage des Formats gegeben. Damit steht fest, dass die singenden Highschool-Schüler nach mehr als elf Jahren ihr Comeback feiern. Das Original lief von 2009 bis 2015. Das Drehbuch für den Reboot hat Serienschöpfer Ryan Murphy (60) bereits fertiggestellt, wie unter anderem Variety berichtet. Produziert wird die neue Serie von 20th Television, das auch hinter dem Original stand. Eine Frage bleibt allerdings vorerst offen: Welche Darsteller von damals tatsächlich zurückkehren, wurde mit der Ankündigung noch nicht bekannt gegeben. Die Besetzung steht also noch aus. Dass Ryan die alten Gesichter gerne wiedersehen würde, deutete er zuletzt jedoch selbst an. In den vergangenen Wochen hatte der Produzent Kontakt zu mehreren Stars des ursprünglichen Ensembles aufgenommen.

Im vergangenen Monat verriet der Serienschöpfer, dass er Kontakt zu "rund zehn Mitgliedern der Originalbesetzung" aufgenommen habe. Namen nannte er dabei nicht. Zum ursprünglichen Cast gehörten unter anderem Lea Michele (40), Chris Colfer (36), Jane Lynch (66), Kevin McHale (38), Matthew Morrison (47), Dianna Agron (40), Amber Riley (40) und Darren Criss (39). Chris Colfer zeigte sich Anfang Oktober gegenüber Bustle grundsätzlich offen für eine Rückkehr, sprach aber auch über die emotionalen Herausforderungen. "Es war eine wirklich schwierige Serie, und es wäre sehr schwer, sie jetzt zu machen, da Naya nicht mehr da ist", erklärte der Schauspieler mit Blick auf seine verstorbene Kollegin Naya Rivera (†33). Zugleich fügte er hinzu: "Aber ich weiß auch, dass die 'Glee'-Fans mich wahrscheinlich mit Mistgabeln und Jazzhands verfolgen würden, wenn ich Nein sage." Weitere Details zur Handlung, zum Umfang der Neuauflage oder zu einem möglichen Starttermin sind bislang nicht bekannt.

Ein mögliches Comeback hatte Ryan bereits vor einigen Monaten öffentlich angedeutet. Als Grund nannte er damals das neu entfachte Interesse junger Zuschauer, die "Glee" für sich entdeckt hätten. Wenig später verkündete er, das Drehbuch für die Neuauflage fertiggestellt zu haben. Das Original lief sechs Staffeln lang auf Fox und drehte sich um die New Directions, den Schulchor der fiktiven William McKinley High School in Lima, Ohio. Neben Gesangswettbewerben und aufwendigen Musiknummern standen immer wieder Freundschaften, Beziehungen und gesellschaftliche Herausforderungen im Leben der Jugendlichen im Mittelpunkt. Für das frühere Ensemble könnte eine Rückkehr auch emotional sein: Mehrere Darsteller sind inzwischen verstorben, darunter Cory Monteith (†31), der 2013 starb, und Naya Rivera, die 2020 ums Leben kam. Welche Mitglieder der Originalbesetzung tatsächlich wieder vor die Kamera treten werden, ist bislang offen.

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Imago Lea Michele, Chris Colfer, Matthew Morrison und Jane Lynch mit dem Cast von "Glee" in Staffel fünf

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Getty Images Die "Glee"-Besetzung bei der 68. Verleihung der Golden Globes

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Getty Images Ryan Murphy bei der Weltpremiere von FXs "The Shards" im SVA Theater in New York City