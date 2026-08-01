Kevin McHale weist Kommentare über den "Glee"-Fluch zurück

Kevin McHale (38) hat genug von den Kommentaren über einen angeblichen "Glee-Fluch". Der Schauspieler, der in der Musikserie "Glee" Artie spielte, meldete sich jetzt auf X zu Wort und kritisierte Nutzer deutlich dafür, die Todesfälle seiner ehemaligen Kollegen Cory Monteith (†31), Mark Salling (†35) und Naya Rivera (†33) mit einer angeblichen Verfluchung der Show in Verbindung zu bringen. In seinem wütenden Post schrieb Kevin: "Ich melde mich heute mal ab, denn die Art und Weise, wie viel zu viele von euch im Zusammenhang mit einer Fernsehserie über echte Menschen sprechen, die verstorben sind, und sie dabei als ‚Opfer‘ oder ‚Fluch‘ bezeichnen, ist verdammt krank und hat nichts mehr mit Menschlichkeit oder der Realität zu tun."

Hintergrund für die Theorie, dass der "Glee"-Cast verflucht ist, ist eine Reihe von tragischen Todesfällen innerhalb von ein paar Jahren: Cory Monteith, der in der Serie die Hauptrolle des Finn Hudson spielte, starb 2013 an einer versehentlichen Überdosis, die durch die kombinierte Wirkung von Alkohol und Heroin verursacht wurde. Mark Salling wurde 2015 wegen des Besitzes von Kinderpornografie festgenommen und bekannte sich 2017 schuldig. Kurz vor seiner Urteilsverkündung wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Darstellerin Naya Rivera verstarb 2020 auf tragische Weise während eines Bootsausfluges mit ihrem Sohn. Ermittlungen zufolge gerieten die beiden im Wasser in eine starke Strömung oder Notlage. Die Schauspielerin soll ihre ganze Kraft aufgebracht haben, um ihren Sohn Josey zurück ins Boot zu heben – sich selbst konnte sie jedoch nicht retten.

Besonders die enge Freundschaft zu Naya Rivera hatte Kevin in der Vergangenheit mehrfach hervorgehoben, beide galten auch abseits des Sets als unzertrennlich. Zum Thema Fluch hatte sich der Schauspieler schon mal in der Radiosendung "Elvis Duran Show" geäußert. Dort erzählte er, dass er und andere Castmitglieder zwar manchmal Witze über einen möglichen Fluch machten, um mit dem Schmerz umzugehen. "Wenn wir nicht darüber lachen, sind wir alle nur traurig", erklärte er damals. Trotzdem stellte er klar, dass er keinen Fluch sehe, sondern eine Reihe "wirklich schrecklicher Zufälle und Unfälle" in einem großen, jungen Ensemble.

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Getty Images Kevin McHale, Schauspieler

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cory Monteith und Mark Salling

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Getty Images Kevin McHale und Naya Rivera im Dezember 2012

ActionPress / Collection Christophel Der "Glee"-Cast