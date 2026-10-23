Aleks Petrovic kontert Yasin mit brisantem Kampf-Flashback

Bei Fame Fighting musste sich Yasin Cilingir (35) gegen Aleksandar Petrovic (35) geschlagen geben. Doch statt die Fäuste ruhen zu lassen, liefern sich die beiden Realitystars nun in den sozialen Medien die nächste Runde. Im Mittelpunkt des Streits steht nun die Frage, ob Aleks seinem Kontrahenten im Ring tatsächlich die Nase gebrochen hat. Yasin weist diese Darstellung öffentlich zurück. Aleks hingegen will das nicht gelten lassen und legt auf Instagram nach. In einem Reel präsentiert er Aufnahmen, die Yasin kurz nach dem Kampf bei einer medizinischen Untersuchung zeigen. Als seine Nase berührt wird, verzieht der Realitystar schmerzhaft das Gesicht und gibt an, Blut zu schmecken. Die Einschätzung des medizinischen Personals: Die Nase müsse offenbar nicht gerichtet werden, sei aber vermutlich "angeknackst".

Aleks sieht sich dadurch offenbar in seiner Darstellung bestätigt und spart nicht mit deutlichen Worten: "Ich habe dich im Ring dominiert, dich grün und blau geschlagen und dir die Nase gebrochen", wettert er auf Instagram. "Ich habe fair und verdient gewonnen und du beweist gerade, was für ein schlechter Verlierer du bist." Zudem beharrt Aleks darauf, die klareren Treffer gelandet zu haben, und fordert Yasin auf, die Niederlage endlich anzuerkennen. Zum Abschluss setzt er noch einen Seitenhieb obendrauf: "Ein wahrer Champion zeigt seine Größe nicht nur beim Gewinnen, sondern vor allem beim Verlieren."

Schon im vergangenen Jahr standen Aleks und Yasin bei "Fame Fighting" gemeinsam im Ring. Damals musste Yasin den Kampf wegen einer ausgekugelten Schulter vorzeitig abbrechen. Diesmal kam das Duell zwar regulär zu Ende, doch die Entscheidung der Punktrichter sorgt auch im Nachhinein für Zündstoff. Kritik kam unter anderem von Yasins Ex-Frau Samira Cilingir (29), die ihrem Ärger auf Instagram Luft machte und das Ergebnis infrage stellte: "Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab Yasin in drei Runden vorne gesehen. In zwei Runden auf jeden Fall Aleks. Aber 3:0? Unfair ist das", stellte sie klar. Ob sich Yasin zu Aleks' Vorwürfen noch einmal äußern wird, bleibt abzuwarten.

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Imago Aleks Petrovic bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting im Atlantic Hotel Essen, 11. Oktober 2026

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Imago Aleks Petrovic und Yasin Cilingir bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Aleks Petrovic, Eugen Lopez und Yasin Cilingir bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting am 11. Oktober 2026 im Atlantic Hotel Essen