Yeliz Koc kontert Kritik an Tochter Snows Geburtstagsparty

Yeliz Koc (32) sieht sich derzeit mit unschönen Vorwürfen konfrontiert – und lässt diese nicht unkommentiert. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte der Realitystar nun einen Kommentar, in dem eine Nutzerin die Geburtstagsfeier ihrer Tochter Snow kritisierte. Die Verfasserin behauptete, das Mädchen habe seinen Ehrentag nur mit verkleideten Erwachsenen verbringen müssen – gleichaltrige Kinder oder Freunde seien demnach nicht anwesend gewesen. Yeliz reagierte knapp und ließ dabei erkennen, dass sie die Kritik für wenig fundiert hält. "Keine Ahnung, wer das ist, aber warst du dabei?", fragte sie in ihrer Story. Danach begegnete sie der Darstellung des Festes mit einer gehörigen Portion Ironie: "Mein armes kleines Mädchen hatte anscheinend eine richtig doofe Geburtstagsparty", schrieb die Mutter. Den vollständigen Kommentar samt ihrer Reaktion teilte sie auf weißem Hintergrund – sie selbst war in dem Beitrag nicht zu sehen.

Bei der Gästeliste blieb es jedoch nicht: Die Nutzerin spekulierte zudem, dass Snow nicht einmal eine Kindertagesstätte besuchen dürfe, obwohl sie den Kontakt zu Gleichaltrigen dringend brauche. Auch mit Blick auf die Zukunft stellte die Kommentatorin Fragen. Sie wollte erfahren, wie Yeliz damit umgehen werde, wenn ihre Tochter eines Tages zur Schule müsse. Dann könne sie schließlich nicht mehr die "Übermutter" spielen, warf sie der Influencerin vor. Auf diese Behauptungen über Snows Alltag und einen möglichen Kitabesuch ging Yeliz in dem geteilten Storybeitrag jedoch nicht genauer ein. Sie beließ es bei ihrer kurzen Rückfrage und der ironischen Bemerkung zur Party. Weitere Einzelheiten zu dem Tag oder den tatsächlichen Gästen verriet sie nicht.

Die Kritik an ihrer Erziehung trifft Yeliz persönlich. Mit ihrer Rückfrage machte sie deutlich, worauf ihre Reaktion hauptsächlich abzielt: auf die aus ihrer Sicht fehlende Grundlage der Anschuldigungen. Statt über die Gästeliste zu diskutieren oder die Organisation des Geburtstags zu erläutern, reagierte Yeliz auf die abwertende Einschätzung schlicht mit Spott. Damit stellte sie sich öffentlich hinter die Feier, die sie für ihre Tochter organisiert hatte. Ihre Follower konnten den gesamten Wortlaut des Kommentars lesen und sich so selbst ein Bild davon machen, was dem Realitystar unterstellt wird.

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Imago Yeliz Koc beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihre Tochter Snow, Oktober 2026

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc